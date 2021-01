Chia sẻ “chuyện ấy” cực đen tối, nữ streamer được donate gần 8 tỷ

Penguin hiện đang là một trong những nữ streamer đang gây xôn xao cư dân mạng tại Hàn Quốc. Vốn được biết tới như một trong những nữ streamer xinh đẹp nói không với scandal và rất đa tài trên Twitch, cô nàng Penguin khá nổi tiếng cũng như rất được lòng các fan hâm mộ. Sở hữu gương mặt xinh xắn, cách tương tác rất dễ thương, cộng thêm việc thường xuyên sử dụng cả 3 thứ tiếng là Hàn, Trung và Anh trên sóng nên lượng người xem của Penguin Girl lúc nào cũng đông đảo. Hoàn hảo là vậy, thế nhưng mới đây thôi, cô nàng Penguin lại vừa khiến cho không ít fan hâm mộ phải sụp đổ hình tượng bởi những màn trả lời tương tác với người xem không thể cởi mở và phóng khoáng hơn. Trong phiên livestream gần đây, chẳng hiểu vì lý do gì mà cô nàng Penguin bất ngờ tỏ ra vô cùng thoải mái khi tương tác với người xem. Thậm chí, cả với những câu hỏi nhạy cảm khiến cho nhiều người phải đỏ mặt, nữ streamer này cũng cực kỳ nhiệt tình và giải đáp tất cả mọi ngóc ngách về bản thân của mình. Cô nàng còn tự thừa nhận đây là chương trình để kiểm tra 'độ trong sạch' của bản thân theo đúng ý fan. Và trong lần lên sóng ấy, những bí mật 'thâm cung bí sử' của Penguin đã khiến cho không ít người phải sốc nặng. Penguin chia sẻ về những câu chuyện 'tình một đêm' của mình, hay thậm chí là việc làm chuyện ấy mà không có dụng cụ bảo vệ. Phần điên rồ nhất thì có lẽ là khi mà nàng streamer còn thẳng thắn công khai nhu cầu rất cao của mình với kỷ lục là 3 lần/ngày. Táo bạo hơn nữa, thời gian gần đây, Penguin còn liên tục có bài đăng hỏi fan về các loại biện phái tránh thai. Và ít ngày sau, nàng streamer xinh đẹp lại chia sẻ câu chuyện bản thân thấy khá mệt mỏi, căng thẳng và đôi lúc còn khóc một mình nữa. Để rồi khi các fan tỏ ra khá lo lắng thì chính Penguin lại nghi ngờ rằng có thể đó là tác dụng phụ của thuốc tránh thai. Mặc dù hình tượng trong sáng ngây thơ dễ thương đã không còn, nhưng dường như sự hâm mộ mà các fan dành cho nàng streamer lại tăng lên đáng kể. Bằng chứng là trong buổi lên sóng mới nhất, với một sự cố vô tình, Penguin bất ngờ để lộ số tiền donate mà cô đã nhận được và con số lên tới hơn 300.000$ (khoảng gần 8 tỷ VND) thật sự khiến cho không ít người kinh ngạc. Trước đó, cô nàng đã vướng phải scandal khá ồn ào. Khi Penguin di chuyển tới San Francisco, Mỹ, cô nàng đã livestream khung cảnh khách sạn mà mình đang ở chung với một người bạn. Cô nàng mặc một chiếc áo khoác tối màu, với áo phông trắng bên trong. Và khoảnh khắc mà cô nàng cởi chiếc áo khoác, cũng như tiến gần hơn tới camera đã khiến cho kênh chat dường như bùng nổ. Không hiểu là do Penguin không mặc nội y, hay do chiếc áo phông trắng quá mỏng mà vòng một của cô gần như xuất hiện luôn bên trong lớp áo, và hành động đứng gần vào camera càng khiến cho người xem được một phen đỏ mặt. Tuy không tới mức quá lộ liễu, và có thể coi đây là một tai nạn, thế nhưng với tình trạng những nữ streamer đang ngày càng cố gắng bạo dạn hơn để nổi tiếng trong thời đại hiện nay, việc Penguin bị cảnh cáo cũng là điều dễ hiểu. Kênh stream của Penguin Girl vẫn bị "bay màu" ngay sau đó.

