Vì sao iPhone 14 Max mới là bản nâng cấp hoàn hảo cho iFan?

Nhiều tin đồn cho rằng, Apple sẽ loại bỏ iPhone mini khỏi dòng sản phẩm của mình vào năm tới, thay thế bằng một chiếc iPhone hoàn toàn khác - iPhone 14 Max. Sự xuất hiện của iPhone 14 Max không phải để thay thế cho bản iPhone 14 Pro Max, mà đó là một lựa chọn mới cho những ai thích một chiếc iPhone màn hình lớn giá rẻ. iPhone 14 Max mặc dù có kích thước lớn tương đồng với bản Pro Max nhưng máy lại có trọng lượng nhẹ hơn đáng kể nhờ vào việc sử dụng khung được làm từ hợp kim nhôm thay vì thép không gỉ. Như vậy, trước mắt chúng ta sẽ có một chiếc iPhone pin lớn và trọng lượng nhẹ. Tiếp đến, màn hình 6,7 inch trên iPhone 14 Max có thể được trang bị công nghệ ProMotion 120hz giống như trên các phiên bản cao cấp hơn. Máy cũng sẽ được trang bị con chip Apple A16 hoàn toàn mới, dung lượng RAM có phần thấp hơn so với các bản Pro nhưng bù lại iOS sẽ tối ưu hiệu năng để giúp máy hoạt động mượt mà. Để đảm bảo giá thành được hợp lý thì iPhone 14 Max sẽ được cắt giảm một số chi tiết như cấu hình camera, tương đồng với mẫu iPhone 14 thông thường. Chúng ta sẽ có một cụm camera kép với ống kính góc rộng và góc siêu rộng có cùng độ phân giải 12MP, kích thước cảm biến có thể nâng cấp lớn hơn và bổ sung thêm một số tính năng nhiếp ảnh mới. Có một ưu điểm của iPhone 14 Max có thể khiến chúng trở thành bản nâng cấp hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một chiếc iPhone màn hình lớn là trọng lượng. Thực tế, trọng lượng của iPhone 13 Pro Max không hề nhẹ, nặng nhất so với các thế hệ iPhone hiện tại! iPhone 13 Pro Max mới nhất thực sự là một “bước nhảy vọt” đáng chú ý về trọng lượng, vượt quá tầm kiểm soát và hơi nặng khi đặt trong túi. iPhone 12 và iPhone 12 Pro năm ngoái là minh chứng rõ ràng nhất cho sự khác biệt giữa khung thép không gỉ và khung nhôm. iPhone 12 sử dụng khung nhôm trong khi iPhone 12 Pro có khung thép không gỉ. Ngoài ra, hai thiết bị này có cùng kích thước màn hình, tổng thể và cùng kích thước pin. Do đó, sự khác biệt về trọng lượng của chúng gần như hoàn toàn là do khung nhôm và khung thép không gỉ: iPhone 12 (nhôm) - 164 gram, iPhone 12 Pro (thép không gỉ) —189 gram. Lấy trọng lượng của thép không gỉ và nhân nó cho hệ số hình thức 6,7 inch lớn hơn, iPhone 14 Max có thể là bản nâng cấp hoàn hảo và nhẹ hơn với khung nhôm. Mời các bạn xem video: Các điểm nhấn đáng chú ý từ sự kiện iPhone mới của Apple. Nguồn: VTV.

