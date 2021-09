Phát sốt lộ diện iPhone 14 ngay trước ngày ra mắt iPhone 13

Ngay trước thềm sản phẩm iPhone 13 chính thức ra mắt, mới đây, chuyên gia rò rỉ Jon Prosser vừa bất ngờ chia sẻ những thông tin đầu tiên về thiết kế của iPhone 14. Những hình ảnh render không chính thức của iPhone 14 cho thấy 2 điểm khác biệt rõ ràng: camera trước chỉ là chấm nhỏ và không có phần khuyết ở đỉnh máy (notch). Thay vì sử dụng thiết kế “tai thỏ” quen thuộc xuất hiện lần đầu tiên trên iPhone X vào năm 2017, Apple mở ra một kỷ nguyên mới cho iPhone 14 với màn hình “đục lỗ” để chứa camera selfie, tương tự như hầu hết các mẫu smartphone Android hiện nay. Vẫn chưa rõ thay đổi này sẽ được áp dụng cho iPhone 14 Pro Max hay tất cả các model trong cùng series. Jon Prosser cho biết iPhone 14 sẽ được tích hợp các cảm biến bên dưới màn hình, nhờ đó mà người dùng vẫn có thể sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID. Apple cũng được cho là sẽ thực hiện một vài thay đổi ở thiết kế mặt lưng của iPhone 14. Cụm camera vẫn có cách bố trí tương tự như thế hệ trước, tuy nhiên các cảm biến sẽ được làm phẳng hơn so với mặt lưng, không lồi hoặc lồi rất ít. Để đạt được điều đó, thân máy của iPhone 14 có thể sẽ dày hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Bù lại, Táo Khuyết có thể trang bị cho chiếc điện thoại này viên pin lớn hơn, giúp kéo dài thời lượng sử dụng. Khung viền của iPhone 14 sẽ tiếp tục được bo vuông góc, nhưng sử dụng chất liệu titanium thay vì thép như hiện nay. Ở cạnh viền, máy sẽ có các phím bấm tăng giảm âm lượng hình tròn giống như iPhone 4 và iPhone 5, không chỉ hình chữ nhật. Bên cạnh đó, Jon Prosser cho biết iPhone 14 sẽ tiếp tục sử dụng cổng Lightning, không phải USB-C như nhiều người mong đợi. Còn quá sớm để khẳng định tính chính xác của thông tin về iPhone 14. Chính Jon Prosser cũng lưu ý thiết kế sau cùng có thể thay đổi, tuy nhiên, ông kỳ vọng hãng sẽ tiếp tục đi theo phong cách này. Trước đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng dự đoán iPhone 2022 có 2 kích thước 6,1 inch và 6,7 inch. Phiên bản Pro được trang bị Face ID dưới màn hình và camera đục lỗ. iPhone 13 sẽ trình làng trong sự kiện trực tuyến vào 10h ngày 14/9 tại Mỹ (0h ngày 15/9, giờ Hà Nội), sớm hơn một tháng so với iPhone 12. Apple vì vậy cũng đẩy thời gian bán hàng lên sớm hơn. Với thị trường Việt Nam, hàng xách tay sẽ vào cuối tháng 9 như thường lệ. Cùng thời điểm này, các hệ thống cũng sẽ bắt đầu nhận đặt hàng chính hãng và trả hàng sau đó khoảng một tháng. Mời các bạn xem video: iPhone 13 Trailer — Apple.

