Chi tiết kinh ngạc về cuộc đời 'kiếp trước' của cô bé Ấn Độ

Khi mới 4 tuổi, cô bé Shanti Devi ở New Delhi, Ấn Độ, bắt đầu kể chi tiết về cuộc đời " kiếp trước" tại một thị trấn cách nhà hơn 100km. Cô bé nhớ lại tên mình là Lugdi, đã qua đời sau khi sinh con vào tháng 10/1925, và kể chi tiết về cuộc sống cũ khiến bố mẹ kinh ngạc. Điều này thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu về thuyết luân hồi. (Ảnh: Eat My News) Sau khi điều tra, người chồng "tiền kiếp" của Devi, Kedar Nath, còn sống và xác nhận mọi chi tiết cô bé kể là đúng. Khi gặp lại Nath, Devi nhận ra ngay cả khi người khác giả làm chồng cô. Cô bé còn dẫn gia đình đến nhà cũ ở Mathura và chỉ đúng chỗ giấu hộp bạc. (Ảnh: All That's Interesting) Các nhà nghiên cứu và chính trị gia, bao gồm Mahatma Gandhi, cũng không thể giải thích sự kiện này. (Ảnh: Original Christianity) Shanti Devi kể lại trải nghiệm về cái chết và cuộc sống sau khi chết dưới sự thôi miên, miêu tả chi tiết về thế giới bên kia. Cô qua đời vào năm 1987. Câu chuyện của cô được ghi lại trong sách và được nhớ mãi như một bằng chứng thuyết phục về thuyết luân hồi.(Ảnh: Reincarnation Researches) Trong nhiều thế kỷ, khái niệm về kiếp trước và luân hồi đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, triết gia và người dân trên khắp thế giới. Những câu chuyện về những người nhớ lại cuộc sống trước đây của mình đã tạo nên một bức tranh phức tạp và đầy bí ẩn về bản chất của ký ức và linh hồn. (Ảnh: Shortform) Một số nhà khoa học cho rằng hiện tượng nhớ lại kiếp trước có thể được giải thích bằng cách ký ức di truyền. Theo giả thuyết này, ký ức và kinh nghiệm của tổ tiên có thể được lưu trữ trong DNA và truyền lại cho các thế hệ sau. Điều này có thể giải thích tại sao một số người có thể nhớ lại những sự kiện hoặc địa điểm mà họ chưa từng trải qua trong cuộc sống hiện tại. (Ảnh: Christian.net) Một số nhà tâm lý học cho rằng hiện tượng nhớ lại kiếp trước có thể liên quan đến các vấn đề tâm lý chưa được giải quyết trong cuộc sống hiện tại. Những ký ức này có thể là cách mà tâm trí cố gắng giải quyết những xung đột nội tâm hoặc những trải nghiệm đau thương.(Ảnh: NOW! Bali) Liệu pháp hồi quy tiền kiếp, một phương pháp điều trị tâm lý sử dụng thôi miên để giúp bệnh nhân nhớ lại những ký ức về kiếp trước, đã được sử dụng để giúp giải quyết các vấn đề tâm lý hiện tại.(Ảnh: Franciscan Media)

