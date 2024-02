Chấn động tuyên bố: “Ý thức tồn tại sau khi con người qua đời”

Tiến sĩ Stuart Hameroff và nhà toán học Roger Penrose từ Đại học Arizona đã đề xuất "lý thuyết giảm khách quan", cho rằng ý thức của chúng ta liên quan đến cơ học lượng tử và phản ánh vị trí của chúng ta trong vũ trụ. Theo lý thuyết này, các vi chất lượng tử trong bộ não tạo ra cấu trúc "ý thức proto" của thực tế bị ảnh hưởng bởi thông tin. Khi một người chết, ý thức của họ tạo ra hình thức thực tế riêng. Nhà khoa học Anh, Tiến sĩ Sam Parnia, đã nghiên cứu hơn 100 trường hợp ngừng tim và sống lại. Ông tin rằng ý thức của con người vẫn sống sau khi chúng ta chết, dựa trên những trải nghiệm kỳ lạ của những người sống sót sau cái chết. Các trải nghiệm này bao gồm cảm giác bình yên, gặp gỡ người thân và trải qua những trải nghiệm sâu sắc, cho thấy sự đa dạng của ý thức và kinh nghiệm về cái chết. Mặt khác, nhà vật lý Brian Cox đã sử dụng LHC - Máy gia tốc hạt mạnh và lớn nhất thế giới để tìm hiểu xem linh hồn có thật hay không. Ông dùng cỗ máy này vì tin rằng, nếu linh hồn thực sự tồn tại thì chắc chắn nó sẽ tạo ra năng lượng cũng như có tương tác với các hạt vật chất do cơ thể sản sinh ra. Về cơ bản, cỗ máy này được thiết kế để gia tốc hạt, tạo va chạm trực diện giữa các proton ở tốc độ cực kỳ lớn. Do đó, LHC được trang bị những thiết bị cảm nhận nhạy bén cực cao - bao gồm tổng cộng 6 bộ phân tích chính, cho phép thu được bất kỳ va chạm nào xảy ra ở cấp độ phân tử. Vì vậy, nhà vật lý Brian Cox sử dụng cỗ máy LHC có độ nhạy bén, chính xác cao để phát hiện các chuyển động dù là nhỏ nhất của linh hồn. “Nếu chúng ta muốn biết một thứ vật chất gì đó có thể mang thông tin của những tế bào còn sống của con người thì phải xác định chính xác được vật kết nối trung gian đưa chúng lại với nhau cũng như cách chúng tương tác với những hạt vật chất làm nên cơ thể con người”, nhà vật lý Brian Cox lý giải. Do LHC - Máy gia tốc hạt mạnh và lớn nhất thế giới không phát hiện bất cứ thứ vật chất trung gian gì có thể truyền đạt thông tin của chúng ta sau khi qua đời nên nhà vật lý Brian Cox đi đến kết luận linh hồn không có thật. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ bộ lạc từng ăn thịt người thân để "hút linh hồn" ở Peru.

