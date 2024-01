Mở mộ cổ, sửng sốt thấy hài cốt loài vật hộ tống linh hồn

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi GS Naomi Sykes từ Đại học Exeter (Anh) đã khẳng định rằng người cổ đại coi gà như "linh hồn", một con vật thiêng hộ tống linh hồn con người vào kiếp sau. Các hài cốt gà trong mộ cổ được tìm thấy ở nhiều quốc gia như Anh, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco và Thái Lan. Nghiên cứu chỉ ra rằng loài gia cầm này đã được thuần hóa từ 3.500 năm trước ở Đông Nam Á và sau đó được nuôi phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Trái ngược với việc nuôi gà để lấy thịt và trứng, ở một số nơi nhất định những con gà này được tôn thờ và tôn kính như người bạn đồng hành của con người, thậm chí không được sử dụng làm thực phẩm thường xuyên. Đến thế kỷ thứ 3 SCN, khi gà trở nên phổ biến hơn, chúng mới chính thức trở thành nguồn thực phẩm. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng, hài cốt gà do tính nhẹ và mong manh, được bảo quản tốt trong những ngôi mộ cổ, tạo ra sự quý giá cho nghiên cứu khoa học. Công trình nghiên cứu đã được công bố trong các tạp chí Antiquity và Proceedings of the National Academy of Sciences USA. Mời quý độc giả xem thêm video: Chuyên gia hốt hoảng thấy đồng hồ "xuyên không" trong mộ cổ 400.

