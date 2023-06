Chấn động tuyên bố: “Người ngoài hành tinh có thật, ở ngay cạnh chúng ta”

Tháng 6 vừa qua, tình báo Mỹ đã công bố báo cáo chính thức về 144 lần chạm trán với UFO, điều này khiến các nhà khoa học đưa ra giả thiết rằng đó có thể là người ngoài hành tinh. Trong số các chương trình bí mật nhất của Lầu Năm Góc có Chương trình Nhận dạng Mối đe dọa Hàng không Vũ trụ Tiên tiến nhằm điều tra các báo cáo về UFO, nhưng trong nhiều năm, nó chưa bao giờ được Bộ Quốc phòng chính thức thừa nhận. Có ít nhất 3 video do Hải quân Mỹ quản lý ghi lại hoạt động của UFO. Cùng với xác nhận rằng các đoạn video được các phi công Hải quân thực hiện và ghi lại các hiện tượng không giải thích được trên không, cơ quan này cũng thừa nhận đoạn phim không bao giờ nhằm mục đích phổ biến cho công chúng. Giáo sư Madhu Thanavelu, thuộc Khoa Kỹ thuật Thiên văn của Đại học Nam California (USC) vừa qua đã tiết lộ rằng đoạn phim thu được "là có thật" và các phương tiện kỳ lạ này có thể làm những điều mà công nghệ của Trái đất "không cho phép". Ngôi làng sa mạc cổ kính Dulce, tại bang New Mexico, nổi tiếng với Khu Bảo tồn Jicarilla Apache. Cộng đồng nhỏ bé và khiêm tốn này lại là điểm đến đặc biệt hấp dẫn với những người tò mò về người ngoài hành tinh, và đa số đều tin rằng bên dưới thị trấn là một cơ sở quân sự 7 tầng bí mật được gọi là Căn cứ Dulce. Đã có không ít người tin rằng người ngoài Trái Đất đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trên con người với sự giúp đỡ của quân đội Mỹ ngay tại căn cứ bí mật bên dưới lòng đất Archuleta Mesa ở Dulce, New Mexico. Các nhà quan sát cho rằng, căn cứ Dulce là một khu phức hợp 7 tầng nằm sâu dưới lòng đất, Khu phức hợp này sâu tới hơn 3,2km trong lòng đất, và cấu trúc trung tâm được xây phình to ở giữa căn cứ. Tháng 5/1990, nhà nghiên cứu UFO John Lear, người từng làm việc trong chính phủ tuyên bố đã thu được “bốn bằng chứng độc lập” rằng cấu trúc 7 tầng ngầm là có thật. Một số sơ đồ thậm chí còn chỉ ra rằng người ngoài hành tinh Xám và Bò sát có nhà ở riêng, trong khi những người tự nhận là nhân viên cảnh báo rằng tầng 6 - "Nightmare Hall" - là nơi đáng sợ nhất. Họ thậm chí còn nói đây là địa điểm của các cuộc chiến tranh ngoài hành tinh. Một cậu bé 13 tuổi người Nhật Bản tên là Haruya Ido đã tuyên bố có thể giao tiếp thần giao cách cảm với các vật thể bay không xác định (UFO). Cậu bé đặc biệt này được giới truyền thông Nhật Bản gọi là "Cậu bé UFO" vì khả năng thu hút UFO. Cậu thậm chí còn đưa ra 4 bức ảnh chụp UFO mà mình đã chụp lại. Những bức ảnh này hiện đang được lan truyền trên Internet và thu hút sự chú ý của những người đam mê UFO. Ngày càng nhiều bằng chứng về UFO được công bố trước toàn thế giới. Nó khiến nhiều nhà khoa học cũng đã thực sự tin rằng con người không phải là nền văn minh thông minh duy nhất trong vũ trụ. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

