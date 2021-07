Chấn động: Cuối cùng, sự sống ngoài hành tinh sắp được giải mã?

Một thợ săn UFO có tên Scott C. Waring đã chia sẻ trên trang blog của mình về hình ảnh một vật thể lạ hình tam giác màu đen, được cho là của người ngoài hành tinh đang bay gần Mặt trời. Đây là hình ảnh được ông chụp từ trang web Helioviewer - nơi cung cấp các ảnh chụp Mặt trời từ các tàu Vũ trụ khác nhau như Đài quan sát Động lực học Mặt trời (SDO) của NASA, vệ tinh PROBA-2 của châu Âu, cùng những vệ tinh khác. Người đàn ông này đã mất nhiều năm để theo dõi Mặt trời và chọn ra những bức ảnh đáng ngờ nhất. Ông còn cho rằng, nó đã xuất hiện từ 2 năm trước ở góc trên bên trái của Mặt trời. Nay nó đã biến mất và xuất hiện trở lại ở các phần khác của Mặt trời. Theo Waring, tam giác đen này có kích thước bằng 1/5 Trái đất, được xây dựng từ một số loại vật liệu chịu nhiệt và hoàn toàn không phải là kết quả của việc cắt ghép kỹ thuật số hoặc trục trặc máy móc. Ông cho rằng đây chính là bằng chứng về việc một số cơ quan đang có những âm mưu nhằm giữ bí mật về sự sống ngoài hành tinh với công chúng. Tuy nhiên, bác bỏ thông tin của thợ săn UFO trên, các chuyên gia từ NASA cho rằng vật được cho là UFO hình tam giác đen chỉ là một trục trặc kỹ thuật số. Những chấm màu đen như thế này thường xuất hiện trong các bức ảnh chụp Mặt trời của NASA. Ông C. Alex Young - nhà vật lý thiên văn năng lượng Mặt trời, đã chứng kiến nhiều sự cố tương tự trong thời gian làm việc trên tàu vũ trụ SOHO - Đài quan sát Mặt trời và Heliospheric. Tuy nhiên, việc phát hiện UFO bay quanh Mặt trời không còn là điều mới mẻ với những người quan tâm đến sự sống ngoài hành tinh. Vào năm 2019, một nhà khoa học cho rằng UFO đang thực sự kiểm soát Mặt trời và phân bổ nhiệt cùng ánh sáng choTrái đất. Từ những hình ảnh được gửi về từ Đài Thiên văn Quan sát Mặt Trời và Nhật quyển, nhà khoa học này cho biết đã phát hiện ra "vô số UFO bay xung quanh Mặt trời". Ông nói rằng đây không phải chuyến đi đầu tiên của người ngoài hành tinh xung quanh Mặt trời. Trước đó, các nhà khoa học Nga cũng tuyên bố đã ghi nhận một sự kiện tương tự như vậy. Nhiều người cho rằng, nếu như người ngoài hành tinh thực sự đang liên tục di chuyển qua các không gian trong vũ trụ thì những phi thuyền của họ đã thực sự tiến bộ hơn những con tàu vũ trụ của con người. "Với công nghệ tiên tiến như vậy, họ thực sự có thể kiểm soát được ánh Mặt trời, giữ nhiệt độ Trái đất ổn định, hoặc họ có thể đang thu thập một nhân tố nặng rất hiếm và mạnh mẽ" Scott C. Waring cho biết. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

