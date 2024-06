Câu chuyện thú vị về những người sáng lập thương hiệu nổi tiếng

1. Knorr: Knorr, thương hiệu gia vị nổi tiếng, được thành lập vào năm 1838 bởi Carl Heinrich Knorr. Ban đầu, ông cung cấp rau diếp xoăn cho ngành cà phê và sau đó bắt đầu thử nghiệm làm khô rau và gia vị, ra mắt món súp khô đầu tiên vào năm 1873. Ngày nay, Knorr phát triển thành thương hiệu gia vị phổ biến trên toàn thế giới. 2. Harley Davidson: William S. Harley và Arthur Davidson bắt đầu chế tạo động cơ vào năm 1901 và sau đó mời William và Walter tham gia. Họ sản xuất nguyên mẫu Harley-Davidson đầu tiên tại nhà kho ở sân sau gia đình Davidson. Thành công đến nhanh chóng và vào năm 1905, Harley Davidson trở thành nhà sản xuất xe máy hàng đầu thế giới. 3. Alexander McQueen: Trước khi sáng lập thương hiệu của mình, Alexander McQueen từng là nhà thiết kế chính của Louis Vuitton và Givenchy. Năm 2004, anh mở thương hiệu riêng và nhanh chóng trở thành biểu tượng thời trang đình đám của nước Anh. 4. Vans: Thương hiệu Vans được sáng lập bởi Paul và James Van Doren cùng Gordon C. Lee. Ban đầu, công ty sản xuất giày trượt ván và quần áo tại một cửa hàng nhỏ. Năm 1976, logo "Off The Wall" được ra mắt và trở thành slogan nổi tiếng của Vans. 5. Adidas: Adolf "Adi" Dassler, nhà sáng lập Adidas, ban đầu làm việc cùng anh trai Rudolf. Sau khi chia tách, Rudolf thành lập thương hiệu Puma. Adidas và Puma đều trở thành hai trong số các hãng thể thao hàng đầu thế giới. 6. Tiffany & Co.: Charles Lewis Tiffany và bạn cùng trường mở cửa hàng đầu tiên năm 1837, bán văn phòng phẩm và quà tặng. Họ nhanh chóng mở rộng kinh doanh sang đồ trang sức và kim cương, xây dựng Tiffany & Co. thành thương hiệu trang sức hàng đầu thế giới. 7. Boeing: William Boeing ban đầu không làm việc trong ngành hàng không, nhưng sau khi tham gia triển lãm tại Seattle năm 1909, ông quyết định xây dựng mô hình máy bay của riêng mình. Năm 1916, ông cho ra đời chiếc máy bay B&W 1, khởi đầu cho đế chế Boeing. 8. Barbie: Búp bê Barbie được sáng tạo bởi Ruth Handler và đặt tên theo con gái của bà, Barbara. Barbie với mái tóc vàng và đôi mắt xanh nhanh chóng trở thành món đồ chơi yêu thích của nhiều trẻ em trên toàn thế giới. Mời quý độc giả xem thêm video: Tiệm áo dài nổi tiếng nhờ cách marketing đỉnh của chóp.

1. Knorr: Knorr, thương hiệu gia vị nổi tiếng, được thành lập vào năm 1838 bởi Carl Heinrich Knorr. Ban đầu, ông cung cấp rau diếp xoăn cho ngành cà phê và sau đó bắt đầu thử nghiệm làm khô rau và gia vị, ra mắt món súp khô đầu tiên vào năm 1873. Ngày nay, Knorr phát triển thành thương hiệu gia vị phổ biến trên toàn thế giới. 2. Harley Davidson: William S. Harley và Arthur Davidson bắt đầu chế tạo động cơ vào năm 1901 và sau đó mời William và Walter tham gia. Họ sản xuất nguyên mẫu Harley-Davidson đầu tiên tại nhà kho ở sân sau gia đình Davidson. Thành công đến nhanh chóng và vào năm 1905, Harley Davidson trở thành nhà sản xuất xe máy hàng đầu thế giới. 3. Alexander McQueen: Trước khi sáng lập thương hiệu của mình, Alexander McQueen từng là nhà thiết kế chính của Louis Vuitton và Givenchy. Năm 2004, anh mở thương hiệu riêng và nhanh chóng trở thành biểu tượng thời trang đình đám của nước Anh. 4. Vans: Thương hiệu Vans được sáng lập bởi Paul và James Van Doren cùng Gordon C. Lee. Ban đầu, công ty sản xuất giày trượt ván và quần áo tại một cửa hàng nhỏ. Năm 1976, logo "Off The Wall" được ra mắt và trở thành slogan nổi tiếng của Vans. 5. Adidas: Adolf "Adi" Dassler, nhà sáng lập Adidas, ban đầu làm việc cùng anh trai Rudolf. Sau khi chia tách, Rudolf thành lập thương hiệu Puma. Adidas và Puma đều trở thành hai trong số các hãng thể thao hàng đầu thế giới. 6. Tiffany & Co.: Charles Lewis Tiffany và bạn cùng trường mở cửa hàng đầu tiên năm 1837, bán văn phòng phẩm và quà tặng. Họ nhanh chóng mở rộng kinh doanh sang đồ trang sức và kim cương, xây dựng Tiffany & Co. thành thương hiệu trang sức hàng đầu thế giới. 7. Boeing: William Boeing ban đầu không làm việc trong ngành hàng không, nhưng sau khi tham gia triển lãm tại Seattle năm 1909, ông quyết định xây dựng mô hình máy bay của riêng mình. Năm 1916, ông cho ra đời chiếc máy bay B&W 1, khởi đầu cho đế chế Boeing. 8. Barbie: Búp bê Barbie được sáng tạo bởi Ruth Handler và đặt tên theo con gái của bà, Barbara. Barbie với mái tóc vàng và đôi mắt xanh nhanh chóng trở thành món đồ chơi yêu thích của nhiều trẻ em trên toàn thế giới. Mời quý độc giả xem thêm video: Tiệm áo dài nổi tiếng nhờ cách marketing đỉnh của chóp.