Cao cát bụng trắng được giao nộp ở Hậu Giang quý hiếm cỡ nào?

Theo đó, cá thể chim cao cát bụng trắng này có trọng lượng 0,5 kg, thuộc nhóm Bộ Hồng Hoàng trong danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm. Sau khi người dân tự nguyện giao nộp, Công an đã bàn giao chim cho Hạt Kiểm lâm huyện Phụng Hiệp để chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.(Ảnh:Công an Hậu Giang) Cao cát bụng trắng là loài chim nhỏ nhất và phổ biến nhất trong các loài mỏ sừng ở châu Á. Chúng có bộ lông đen bóng, bụng trắng và chiếc mỏ lớn màu trắng đặc trưng. Đôi mắt sáng và cái đuôi dài tạo nên vẻ ngoài duyên dáng và mạnh mẽ. (Ảnh: ResearchGate) Loài chim này phân bố rộng rãi từ Tiểu Lục địa Ấn Độ đến khắp Đông Nam Á. (Ảnh: Flickr) Chúng thường sống trong các khu rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, nơi có nhiều cây cối và nguồn thức ăn phong phú. (Ảnh: Nature Prints & Wall Art) Cao cát bụng trắng có chế độ ăn đa dạng, bao gồm trái cây, côn trùng và các loài bò sát nhỏ. Điều này giúp chúng duy trì sức khỏe và đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán hạt giống, góp phần bảo vệ và phát triển rừng. (Ảnh: Oriental Pied-Hornbill ) Theo Sách Đỏ IUCN, cao cát bụng trắng hiện đang được xếp vào danh mục "Ít quan tâm". Tuy nhiên, việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên của chúng vẫn là một thách thức lớn do sự phá rừng và biến đổi khí hậu. (Ảnh: GRID-Arendal) Không chỉ có giá trị sinh thái, cao cát bụng trắng còn có ý nghĩa văn hóa và khoa học. Chúng thường xuất hiện trong các câu chuyện dân gian và là đối tượng nghiên cứu quan trọng trong các dự án bảo tồn. (Ảnh: Thai National Parks) Cao cát bụng trắng là một loài chim quý hiếm và đẹp đẽ. Việc hiểu rõ hơn về loài chim này không chỉ giúp con người bảo vệ chúng mà còn góp phần vào việc duy trì sự đa dạng sinh học trên Trái đất. (Ảnh: Observation.org)

