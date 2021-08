Cảnh báo nóng: Nguy hiểm hơn "quái vật" Delta, biến thể nào sắp xuất hiện?

Robert Redfield - cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ vừa đưa ra dự đoán đáng sợ về bước ngoặt của đại dịch COVID-19 trong những tháng tới. Cụ thể, ông cho biết virus SARS-CoV-2 sẽ tiếp tục lây lan nhanh chóng. Do đó nguy cơ xuất hiện biến thể nguy hiểm hơn là rất cao. “Chúng ta đã đối mặt với biến thể Alpha, có khả năng lây nhiễm gấp đôi chủng virus SARS-CoV-2 ban đầu. Chúng ta tưởng đó là điều tồi tệ cho đến 3-4 tháng sau, biến thể Delta đã xuất hiện và hiện tại đây là biến thể thống trị ở Mỹ”, ông Redfield nói. “Trong vòng 2-4 tháng nữa, một biến thể khác của virus SARS-CoV-2 sẽ xuất hiện và có khả năng lây lan nhanh chóng hơn biến thể Delta”, ông Redfield cảnh báo. Ông Redfield cho biết, SARS-CoV-2 đã trở thành một trong những loại virus dễ lây nhiễm nhất ở người, điều này cho phép nó có thể đột biến nhanh chóng hơn. Khi một loại vi rút nhiễm vào vật chủ (như con người), nó sẽ tạo ra các bản sao mới của chính mình, bắt đầu bằng việc nhân đôi bộ gene. Nhưng trong quá trình này, các bản sao xảy ra lỗi, gọi là đột biến. SARS-CoV-2 là một Coronavirus có bộ gene sợi RNA đơn dạng xoắn, tương đương với mRNA (messenger RNA) của tế bào ký chủ, khi vào được bên trong tế bào sẽ nhanh chóng chế tạo các vật liệu cần thiết (gồm các protein và enzym) để sinh sản nhiều sợi RNA, tạo ra các SARS-CoV-2 mới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khẳng định tầm quan trọng của việc xác định những đột biến của virus như tính dễ lây lan, độc lực cao hơn, hoặc kháng lại các biện pháp điều trị. Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, cho rằng nhóm dân số chưa được tiêm chủng có thể đang lây truyền SARS-CoV-2 và điều này sẽ tạo cơ hội cho virus đột biến. “Bởi vậy, nếu chúng ta cho phép virus tự do lưu hành và không cố gắng ngăn chặn nó thì sớm muộn gì biến thể mới cũng sẽ xuất hiện. Dù không chắc chắn, nhưng biến thể mới có thể sẽ nguy hiểm hơn biến thể Delta”, ông Fauci nói. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhận định, biến thể mới khả năng cao sẽ không ảnh hưởng đến tác dụng của vắc xin, vì khi phát triển vắc xin, các nhà nghiên cứu cũng hiểu rõ cơ chế biến đổi của virus và tính đến trong hoạt động bào chế. Mặc dù trấn an người dân không nên quá lo ngại về những biến thể mới ở giai đoạn này, nhưng các nhà khoa học cho rằng, các nước vẫn cần nâng cao cảnh giác. Mời các bạn xem video: Thông điệp 5K phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Nguồn: THTPCT.

