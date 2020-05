Cận cảnh xe đồ chơi Rolls Royce cực tinh xảo, giá đắt hơn xe thật

Hãng xe siêu sang của Anh quốc là Rolls-Royce Motor Cars mới đây vừa tung ra một sản phẩm đặc biệt dành cho giới nhà giàu, sau một thời gian nhà máy bị gián đoạn vì dịch Covid-19. Đó chính là mẫu siêu SUV Rolls-Royce Cullinan nhưng với một tỷ lệ nhỏ bé 1:8 so với bản thật. Phiên bản Cullinan thu nhỏ này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 660 x 254 x 229 mm. Trong thực tế, Cullinan có chiều dài 5.431 mm, rộng 2.000 mm, cao 1.835 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.295 mm và nặng 2.660 kg. Quá trình sản xuất chiếc xe thu nhỏ này vẫn được làm hoàn toàn thủ công với thời gian lên tới 450 giờ, tức hơn một nửa thời gian cần thiết để chế tạo một chiếc xe Cullinan với kích thước thật tại Xưởng sản xuất của Rolls-Royce ở Goodwood. Cửa xe, trần xe, khoang hành lý,… tất cả đều có thể mở ra như thật. Bên dưới nắp capo là mô hình của khối động cơ tăng áp kép V12 được hoàn thiện tỉ mỉ. Hệ thống đèn ngoại thất trên mỗi chiếc Cullinan mini đều có khả năng vận hành như thật (điều chỉnh qua điều khiển từ xa). Bản Cullinan thu nhỏ được sơn hoàn toàn thủ công bằng sơn của chính hãng, sau đó được đánh bóng bằng tay với cách chính xác, tỉ mỉ. Đặc biệt, ngay cả đường kẻ dọc thân xe (đường coachline) cũng dùng một loại chổi đặc biệt như loại mà các nghệ nhân dùng để tạo trên các mẫu Rolls-Royce thật. Bên trong khoang xe, từng chi tiết như ghế da, các mảng ốp gỗ, chỉ thêu…mọi thứ đều được sao y bản chính. Giống như xe thật, khi lựa chọn phiên bản mô hình, người mua có thể tùy ý yêu cầu màu sắc từ bảng màu 44.000 sắc độ tiêu chuẩn hoặc từ chính màu cá nhân yêu thích của họ. Thậm chí cả cụm đèn khá giống thật có thể điều khiển từ xa, hay biểu tượng Spirit of Ecstasy trên nắp ca-pô cũng hết sức tinh xảo. Được trưng bày trong chiếc hộp có chiều dài 1 mét, mô hình Cullinan được đặt trên mặt đế đen bóng, giúp khách hàng có thể nhìn ngắm chiếc xe ở mọi góc độ, từ chi tiết các bộ phận như cửa, khoang hành lý đến khoang động cơ. Theo báo giá từ hãng xe sang Anh quốc, giá bán của mô hình 1:8 Rolls-Royce Cullinan từ 17.100 USD (khoảng 400 triệu đồng) đến 27.360 USD (khoảng 640 triệu đồng), tùy theo lựa chọn cá nhân hóa của người chơi. Nếu mua thêm một số trang bị (option), mô hình Cullinan siêu nhỏ này sẽ có mức giá “siêu to khổng lồ” lên đến 851 triệu đồng. Mô hình Cullinan Rolls Royce cực chi tiết

