Cận cảnh tiểu hành tinh khổng lồ vừa lướt qua Trái đất

Di chuyển với tốc độ gần 32.000 km/h, hình ảnh radar cho thấy tiểu hành tinh 2024 ON có hình dáng giống người tuyết kỳ lạ. Đây là một cặp sao đôi tiếp xúc, hai tiểu hành tinh bị khóa với nhau do lực hấp dẫn. (Ảnh: NASA/JPL-Caltech) Dù được xếp vào loại nguy hiểm, tiểu hành tinh này không đe dọa Trái đất trong tương lai gần. NASA tiếp tục theo dõi vị trí của các tiểu hành tinh để đảm bảo an toàn.(Ảnh:Forbes) NASA và các cơ quan vũ trụ khác trên thế giới đang không ngừng nghiên cứu và phát triển các công nghệ để theo dõi và làm chệch hướng các tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm. (Ảnh:Moneycontrol) Hệ thống Cảnh báo cuối cùng tác động của tiểu hành tinh lên mặt đất (ATLAS) của NASA hiện đang theo dõi vị trí và quỹ đạo của gần 28.000 tiểu hành tinh.(Ảnh:National Geographic) Một trong những sứ mệnh nổi bật là DART (Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh đôi), đã thành công trong việc làm chệch hướng tiểu hành tinh Dimorphos bằng cách dùng tàu vũ trụ đâm vào nó vào ngày 26/9/2022. (Ảnh:NASA Science) Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch cho một sứ mệnh tương tự, dự kiến sẽ bắn 23 tên lửa Trường Chinh 5 vào tiểu hành tinh Bennu để làm chệch hướng quỹ đạo của nó.(Ảnh:Universe Space Tech) Lịch sử đã chứng minh rằng các tiểu hành tinh có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu va chạm với Trái đất. Ví dụ, vụ nổ thiên thạch ở Chelyabinsk, Nga vào năm 2013 đã tạo ra một vụ nổ tương đương 400-500 kiloton thuốc nổ TNT, làm khoảng 1.500 người bị thương. (Ảnh:NASA) Sự kiện tiểu hành tinh 2024 ON bay qua Trái đất một lần nữa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc theo dõi và nghiên cứu các vật thể gần Trái đất. Với sự tiến bộ của công nghệ và sự hợp tác quốc tế, chúng ta có thể hy vọng rằng nhân loại sẽ ngày càng được bảo vệ tốt hơn trước những mối đe dọa từ vũ trụ. (Ảnh:Live Science) Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ mẫu vật tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi NASA vừa công bố.

Di chuyển với tốc độ gần 32.000 km/h, hình ảnh radar cho thấy tiểu hành tinh 2024 ON có hình dáng giống người tuyết kỳ lạ. Đây là một cặp sao đôi tiếp xúc, hai tiểu hành tinh bị khóa với nhau do lực hấp dẫn. (Ảnh: NASA /JPL-Caltech) Dù được xếp vào loại nguy hiểm, tiểu hành tinh này không đe dọa Trái đất trong tương lai gần. NASA tiếp tục theo dõi vị trí của các tiểu hành tinh để đảm bảo an toàn.(Ảnh:Forbes) NASA và các cơ quan vũ trụ khác trên thế giới đang không ngừng nghiên cứu và phát triển các công nghệ để theo dõi và làm chệch hướng các tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm. (Ảnh:Moneycontrol) Hệ thống Cảnh báo cuối cùng tác động của tiểu hành tinh lên mặt đất (ATLAS) của NASA hiện đang theo dõi vị trí và quỹ đạo của gần 28.000 tiểu hành tinh.(Ảnh:National Geographic) Một trong những sứ mệnh nổi bật là DART (Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh đôi), đã thành công trong việc làm chệch hướng tiểu hành tinh Dimorphos bằng cách dùng tàu vũ trụ đâm vào nó vào ngày 26/9/2022. (Ảnh:NASA Science) Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch cho một sứ mệnh tương tự, dự kiến sẽ bắn 23 tên lửa Trường Chinh 5 vào tiểu hành tinh Bennu để làm chệch hướng quỹ đạo của nó.(Ảnh:Universe Space Tech) Lịch sử đã chứng minh rằng các tiểu hành tinh có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu va chạm với Trái đất. Ví dụ, vụ nổ thiên thạch ở Chelyabinsk, Nga vào năm 2013 đã tạo ra một vụ nổ tương đương 400-500 kiloton thuốc nổ TNT, làm khoảng 1.500 người bị thương. (Ảnh:NASA) Sự kiện tiểu hành tinh 2024 ON bay qua Trái đất một lần nữa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc theo dõi và nghiên cứu các vật thể gần Trái đất. Với sự tiến bộ của công nghệ và sự hợp tác quốc tế, chúng ta có thể hy vọng rằng nhân loại sẽ ngày càng được bảo vệ tốt hơn trước những mối đe dọa từ vũ trụ. (Ảnh:Live Science) Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ mẫu vật tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi NASA vừa công bố.