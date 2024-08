7 tiểu hành tinh 'nhăm nhe' Trái đất, NASA 'canh gác' ngày đêm

1. Apophis: Apophis, được phát hiện vào năm 2004, là một trong những tiểu hành tinh được chú ý nhiều nhất. Với đường kính khoảng 340 mét, nó từng gây lo ngại lớn khi dự đoán rằng có thể va chạm với Trái đất vào năm 2029. Mặc dù các phân tích sau này đã loại bỏ nguy cơ va chạm trong năm đó, Apophis vẫn tiếp tục được theo dõi vì có khả năng quay lại gần Trái đất vào năm 2036 và 2068. (Ảnh: ThoughtCo) 2. Bennu: Bennu là một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 500 mét, với khả năng gây nguy hiểm cho Trái đất vào cuối thế kỷ 22. Bennu là mục tiêu của sứ mệnh OSIRIS-REx của NASA, trong đó một tàu vũ trụ đã thu thập mẫu đất từ tiểu hành tinh này và mang về Trái đất vào năm 2023. Việc nghiên cứu Bennu không chỉ giúp hiểu rõ hơn về khả năng va chạm mà còn cung cấp thông tin quý giá về nguồn gốc của hệ Mặt Trời. (Ảnh: Universe Space Tech) 3. 1950 DA: 1950 DA là một trong những tiểu hành tinh lớn nhất đang được theo dõi với đường kính lên tới 1,1 km. Điều đặc biệt về tiểu hành tinh này là nó có một trong những xác suất va chạm cao nhất trong số các tiểu hành tinh được biết đến, với khả năng va chạm với Trái đất vào năm 2880. Tuy khoảng thời gian này còn rất xa, NASA vẫn theo dõi chặt chẽ để đưa ra các biện pháp phòng ngừa kịp thời. (Ảnh: News.com.au) 4. Toutatis: Toutatis có hình dạng bất thường với kích thước 4,5 x 2,4 km, làm cho nó trở thành một trong những tiểu hành tinh lớn nhất có khả năng tiếp cận gần Trái đất. Tiểu hành tinh này có quỹ đạo phức tạp và không ổn định, do đó NASA luôn theo dõi Toutatis để đảm bảo rằng nó không bất ngờ đổi hướng và gây nguy hiểm cho hành tinh của chúng ta.(Ảnh: NASA) 5. 2000 SG344: 2000 SG344 là một tiểu hành tinh có kích thước nhỏ hơn so với những tiểu hành tinh khác trong danh sách này, với đường kính khoảng 50 mét. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nó có quỹ đạo gần Trái đất và có thể va chạm vào khoảng năm 2071. Mặc dù kích thước của nó không đủ lớn để gây ra thảm họa toàn cầu, nhưng nó có thể gây ra thiệt hại đáng kể nếu va chạm với khu vực đông dân cư.(Ảnh: Daily Express) 6. 2002 NT7: Khi được phát hiện vào năm 2002, 2002 NT7 đã nhanh chóng gây sự chú ý bởi khả năng va chạm với Trái đất vào năm 2019. Tuy nhiên, sau khi tính toán thêm, các nhà khoa học đã loại bỏ khả năng va chạm trong thời gian đó. Dù vậy, 2002 NT7 vẫn là một đối tượng được theo dõi chặt chẽ, với các khả năng va chạm khác trong tương lai.(Ảnh: TheSkyLive) 7. 1999 RQ36: Tiểu hành tinh này, còn được gọi là Bennu (sau khi được tái phát hiện), có khả năng va chạm với Trái đất vào cuối thế kỷ này. Bennu là mục tiêu của nhiều nghiên cứu và là một trong những tiểu hành tinh được NASA quan tâm hàng đầu. Việc theo dõi Bennu không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khả năng va chạm mà còn cung cấp thông tin quý giá về các biện pháp ngăn chặn.(Ảnh: National Air and Space Museum) Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ mẫu vật tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi NASA vừa công bố.

