Cận cảnh tàu ngầm “Cá Voi lớn” chạy bằng pin lithium của Nhật Bản

Taigei là tàu ngầm thế hệ mới của hải quân Nhật Bản được chính thức hạ thuỷ vào ngày 14/10 vừa qua. Thay vì dùng dầu diesel hoặc năng lượng hạt nhân, Teigei là con tàu ngầm đầu tiên trang bị hệ thống cánh quạt vận hành bằng động cơ điện, cấp nguồn bởi pin lithium-ion. Taigei được Mitsubishi Heavy Industries đóng tại nhà máy đóng tàu Kobe, theo nguồn tin của The War Zone. Hiện tại Nhật Bản đang muốn tăng lượng tàu ngầm phục vụ trong MSDF lên từ 16 lên 22 chiếc, như trong kế hoạch đã đặt ra khi Hướng dẫn Chương trình Quốc phòng của họ được đưa ra vào năm 2010. Chiếc tàu ngầm với động cơ điện và pin lithium-ion dài 84 mét, bề ngang 9.1 mét, và có trị giá 76 tỷ Yên Nhật, tương đương 722,23 triệu USD. Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản cho biết hệ thống pin lithium-ion cho phép tàu vận hành trong thời gian dài hơn so với những mẫu tàu ngầm khác đang được hải quân Nhật Bản vận hành. Taigei có sức chứa thủy thủ đoàn 70 thành viên, và không gian, theo MSDF, rất phù hợp với những thủy thủ nữ. Nhờ việc sử dụng pin lithium-ion, quá trình sạc thông qua động cơ diesel nhanh hơn nhiều, và thời lượng pin cũng cao hơn nhiều so với mẫu tàu ngầm trang bị pin acid chì. Yếu điểm duy nhất của Taigei chính là giá thành lắp ráp, vì pin lithium-ion đắt hơn nhiều so với pin acid chì. Một cải tiến khác của Taigei là hệ thống AIP (Air Independent Propulsion), được tinh giảm hẳn những bộ phận chuyển động để giảm tiếng ồn khi vận hành, giúp giảm khả năng bị địch phát hiện và theo dõi khi tàu ngầm di chuyển, cùng lúc tăng tốc nhanh hơn so với những tàu ngầm trang bị hệ thống AIP truyền thống.

