Cận cảnh loài bọ ngựa kỳ lạ nhất thế giới của Việt Nam

Bọ ngựa hoa lan (Hymenopus coronatus) là một trong những loài côn trùng kỳ thú nhất được ghi nhận trong thiên nhiên ở Việt Nam. Ảnh: Wikipedia. Loài bọ ngựa này có chiều dài cơ thể từ 3-6 cm, con cái lớn gấp đôi con đực. Chúng được cả thế giới biết đến với biệt tài ngụy trang siêu hạng của mình. Ảnh: Prevention. Đúng như tên gọi, bọ ngựa hoa lan có màu sắc và hình dạng cơ thể rất giống với một đóa phong lan. Ảnh: Animals and Earth. Bốn chân và cái bụng của chúng giống như những cánh hoa, trong khi cặp chi trước có răng cưa giống như các loài bọ ngựa khác, được sử dụng để kẹp con mồi. Ảnh: WEB Group @ Hull University. Vẻ ngoài đặc dị này khiến bọ ngựa hoa lan trở nên “tàng hình” khi lẩn vào những đóa phong lan để rình rập con mồi là ong, bướm và các loài côn trùng khác đến kiếm ăn ở bông hoa. Ảnh: Everywhere Wild. Một điều đặc biệt khác của bọ ngựa hoa lan là chúng còn có khả năng thay đổi màu sắc - giữa các màu trắng, tím và hồng - cho phù hợp với loài hoa mà mình trú ẩn. Ảnh: Pong Wira. Trên thế giới, loài bọ ngựa thú vị này phân bố trong các khu rừng nhiệt đới của khu vực Đông Nam Á. Ở Việt Nam, chúng được ghi nhận ở hầu khắp các khu vực rừng rậm độ cao dưới 1.000 mét so với mực nước biển. Ảnh: Bug Pets. Chúng thường được bắt gặp trên các loài hoa phong lan hoặc cây hoa thuộc chi Ixora vào thời điểm từ tháng 3 đến tháng 6 hàng năm. Đây là lúc bắt đầu mùa mưa, khi các loài hoa bắt đầu nở hoa nhiều. Ảnh: illexotics. Do sự độc đáo của mình, bọ ngựa hoa lan được những người sưu tầm côn trùng ưa chuộng. Tuy nhiên, chính điều này dẫn đến nguy cơ chúng bị suy giảm số lượng do tình trạng săn bắt vô tội vạ. Ảnh: Animals / HowStuffWorks. Theo khuyến cáo từ giới chuyên gia, cần sớm có các quy định pháp luật về việc bảo vệ bọ ngựa hoa lan để bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển bền vững của loài côn trùng này trong tương lai. Ảnh: El Guanche / Flickr. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.

