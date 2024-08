Căn bệnh kỳ lạ phi hành gia nào cũng mắc phải khi lên Mặt trăng

Trong những năm 1960 và 1970, khi NASA thực hiện các sứ mệnh Apollo đưa con người lên Mặt trăng, một hiện tượng kỳ lạ đã xuất hiện: các phi hành gia trở về từ Mặt trăng đều mắc phải một căn bệnh kỳ lạ được gọi là “lunar hay fever” hay "sốt dị ứng Mặt trăng". Các triệu chứng của căn bệnh này bao gồm nghẹt mũi, hắt hơi, đau họng và chảy nước mắt, kéo dài trong vài tuần sau khi các phi hành gia trở về Trái đất. (Ảnh: Daily Mail) Nguyên nhân chính được xác định là do bụi Mặt trăng. Bụi này rất mịn và sắc nhọn, có khả năng gây tổn thương cho phổi và các tế bào khác trong cơ thể.(Ảnh: Daily Mail) Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bụi Mặt trăng có thể làm tổn thương tế bào phổi và não sau thời gian tiếp xúc dài. Bụi này không chỉ gây ra các triệu chứng dị ứng mà còn có thể phá hủy trang phục bảo hộ và thiết bị chân không của các phi hành gia. (Ảnh: The New York Review of Books) Một thí nghiệm cho thấy 90% tế bào não chuột và tế bào phổi của con người đã chết sau khi tiếp xúc với loại bụi tương tự. (Ảnh: Daily Mail) Để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh, các phi hành gia cần phải cẩn trọng hơn trong việc tiếp xúc với bụi Mặt trăng. (Ảnh: Fast Company) Các biện pháp bảo vệ như cải tiến trang phục vũ trụ và thiết bị lọc không khí trong module Mặt trăng là cần thiết để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của họ.(Ảnh: The New York Times) “Sốt dị ứng Mặt trăng” là một minh chứng rõ ràng cho thấy việc khám phá vũ trụ không chỉ đòi hỏi sự dũng cảm mà còn cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt y tế. Những phát hiện này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của các phi hành gia mà còn mở ra những hướng nghiên cứu mới về tác động của môi trường vũ trụ đối với con người.(Ảnh: Britannica) Mời quý độc giả xem thêm video: Hình ảnh tàu Luna-25 vừa được Nga phóng lên thăm dò Mặt Trăng.

