Camera siêu nhỏ chụp ảnh chất lượng cao, có thể thay đổi ống kính như DSLR

Raspberry Pi đã cho ra mắt High Quality Camera, một chiếc camera chất lượng cao, với kích thước nhỏ và có thể thay đổi ống kính giống như máy DSLR. Chiếc camera này được bán với giá chỉ 50 USD. Raspberry Pi High Quality Camera có thể kết nối với những chiếc máy tính Raspberry Pi bằng một sợi cáp kết nối. Ảnh thực tế từ chiếc camera này. Camera phân tách màu khá tốt. Những màu khó phân biệt như vàng, cam, đỏ, đỏ mận cũng được thể hiện rõ ràng, tách bạch dưới ánh đèn vàng. Ảnh chụp đồ chơi từ Raspberry Pi High Quality thể hiện độ sắc nét khá tốt. Hình thực tế cho thấy đây là một bản nâng cấp lớn, đặc biệt là về chất lượng hình ảnh chụp. Module Raspberry Pi Camera Module V2 trước đây sử dụng cảm biến camera trên smartphone, cũ và lỗi thời, ống kính cũng rất nhỏ. Raspberry Pi High Quality Camera sử dụng cảm biến Sony IMX477 12,3MP, với kích thước lớn gấp đôi so với cảm biến cũ. Các pixel có kích thước 1,55 µm. Ống kính Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM gắn trên Raspberry Pi High Quality Camera. Nhưng người dùng sẽ phải bỏ thêm tiền để mua các loại ống kính hoán đổi. Điều đó cho phép bạn sử dụng nhiều loại ống kính chuyên dụng, với tiêu cự và khẩu độ khác nhau. Đại diện của nhà sản xuất cho biết: “Có rất nhiều hạn chế với module camera cũ, là dạng cảm biến sử dụng trên smartphone. Đó là kích thước rất nhỏ, hiệu suất ánh sáng kém và không có tùy chọn ống kính. Đây là những thiếu sót mà Raspberry Pi High Quality Camera có thể khắc phục được”. Tính năng ống kính hoán đổi này mở ra một kỷ nguyên mới cho những chiếc máy tính Raspberry Pi nhỏ bé. Bạn có thể gắn một chiếc ống kính Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM với kích thước lớn hơn gấp nhiều lần bộ cảm biến camera này. Ngoài ra, Raspberry Pi có cung cấp những tùy chọn ống kính cơ bản nhất. Bao gồm ống kính 6mm ngàm CS giá 25 USD, và ống kính 16mm ngàm C giá 50 USD. Với cảm biến camera này, những chiếc máy tính Raspberry Pi sẽ có thêm rất nhiều công dụng. Như chụp ảnh, làm camera giám sát, hay làm bộ phận tầm nhìn cho những thiết bị thông minh khác.

