Các loại nấm đẹp nhất thế giới: Vẻ đẹp của những... sinh vật lạ

Đây không phải những chiếc ly mà là những sợi nấm ly, chúng sống trong các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới với hình thù kì lạ. Nấm tổ chim là "chiếc tổ" sẽ được bọc bằng một lớp màng màu trắng. Khi nấm lớn dần, lớp màng này bị rách và những "quả trứng" màu xám đen hoặc nâu sẫm được tiếp xúc với không khí. Nấm tổ chim thường xuất hiện bên cạnh gỗ mục hoặc phân động vật, có hình dạng giống hệt một tổ chim với 2-4 "quả trứng" bên trong. Mỗi nấm tổ chim chỉ rộng khoảng 4-8 mm, được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới và ôn đới.Nấm Gyromitra esculenta còn được gọi là nấm não hay nấm khăn xếp. Chúng được coi là món ăn phổ biến ở Scandinavia, Đông Âu và khu vực Great Lakes ở Bắc Mỹ. Nấm Entoloma hochstetteri có kích thước nhỏ, màu xanh dương, thường được nhìn thấy ở New Zealand và Ấn Độ. Màu xanh đặc trưng được hình thành từ ba sắc tố azulene. Nấm lõ chó bạch tuộc (Clathrus archeri) là loài nấm kỳ lạ có nguồn gốc từ Australia và Tasmania. Nấm có màu hồng đỏ, hình thù như con bạch tuộc với khoảng 4-7 xúc tu to dài. Nấm mực là một loại nấm phổ biến thường thấy mọc trên bãi cỏ và khu vực rác thải. Loại nấm này sẽ héo rũ trong vài giờ sau khi được hái hoặc giải phóng bào tử. Nấm san hô không giống các loại nấm thông thường có cuống và mũ, nấm thuộc họ Clavariaceae có hình dạng giống san hô. Chúng thường dài 5-12cm và rộng 2-8cm. Nấm trứng được tìm thấy ở châu Phi, châu Âu, Trung Mỹ và Bắc Mỹ. Loài nấm này có kích thước tương đối nhỏ với đường kính chỉ 2,5cm, được bao quanh trong các gai nhỏ. Nấm Trametes versicolor là loài có màu sắc sặc sỡ và dễ dàng được phát hiện. Màu sắc và hình dạng của chúng còn được liên tưởng đến hình ảnh đuôi gà tây, do đó mà chúng còn được gọi là nấm đuôi gà tây. Nấm răng chảy máu (Hydnellum peckii). Loài nấm này còn được gọi là nấm "răng quỷ" hoặc một cái tên đánh lừa thị giác khác là nấm "kem và dâu. Nấm lồng đỏ (Clathrus ruber) là loài nấm có hình dáng kỳ dị như những sinh vật lạ trong bộ phim người ngoài hành tinh, hoặc giống một con quái vật xốp mọc ra từ những những khối nấm trắng có hình giống quả trứng. Nấm phallus indusiatus mọc trên những thân gỗ mục trông chẳng khác nào một cô dâu trong ngày trọng đại của mình. So với các loại nấm hình chuông khác, nấm phallus indusiatus gây chú ý với tấm mạng lưới màu trắng bất ngờ mọc ra trong đêm và tồn tại chỉ trong khoảng 10 giờ đồng hồ. Nấm phát quang sinh học (Mycena chlorophos) sống ở môi trường cận nhiệt đới của châu Á, Australia và Brazil. Phần mũ và thân cây phát ra ánh sáng màu xanh lá cây trong bóng tối. Loài nấm kỳ lạ này được gọi bằng nhiều tên khác nhau như nấm bờm sư tử, nấm răng đầu gấu, nấm hedgehog... Nấm có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và mọc trên các cây gỗ cứng. Nấm ngón tay

Đây không phải những chiếc ly mà là những sợi nấm ly, chúng sống trong các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới với hình thù kì lạ. Nấm tổ chim là "chiếc tổ" sẽ được bọc bằng một lớp màng màu trắng. Khi nấm lớn dần, lớp màng này bị rách và những "quả trứng" màu xám đen hoặc nâu sẫm được tiếp xúc với không khí. Nấm tổ chim thường xuất hiện bên cạnh gỗ mục hoặc phân động vật, có hình dạng giống hệt một tổ chim với 2-4 "quả trứng" bên trong. Mỗi nấm tổ chim chỉ rộng khoảng 4-8 mm, được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới và ôn đới. Nấm Gyromitra esculenta còn được gọi là nấm não hay nấm khăn xếp. Chúng được coi là món ăn phổ biến ở Scandinavia, Đông Âu và khu vực Great Lakes ở Bắc Mỹ. Nấm Entoloma hochstetteri có kích thước nhỏ, màu xanh dương, thường được nhìn thấy ở New Zealand và Ấn Độ. Màu xanh đặc trưng được hình thành từ ba sắc tố azulene. Nấm lõ chó bạch tuộc (Clathrus archeri) là loài nấm kỳ lạ có nguồn gốc từ Australia và Tasmania. Nấm có màu hồng đỏ, hình thù như con bạch tuộc với khoảng 4-7 xúc tu to dài. Nấm mực là một loại nấm phổ biến thường thấy mọc trên bãi cỏ và khu vực rác thải. Loại nấm này sẽ héo rũ trong vài giờ sau khi được hái hoặc giải phóng bào tử. Nấm san hô không giống các loại nấm thông thường có cuống và mũ, nấm thuộc họ Clavariaceae có hình dạng giống san hô. Chúng thường dài 5-12cm và rộng 2-8cm. Nấm trứng được tìm thấy ở châu Phi, châu Âu, Trung Mỹ và Bắc Mỹ. Loài nấm này có kích thước tương đối nhỏ với đường kính chỉ 2,5cm, được bao quanh trong các gai nhỏ. Nấm Trametes versicolor là loài có màu sắc sặc sỡ và dễ dàng được phát hiện. Màu sắc và hình dạng của chúng còn được liên tưởng đến hình ảnh đuôi gà tây, do đó mà chúng còn được gọi là nấm đuôi gà tây. Nấm răng chảy máu (Hydnellum peckii). Loài nấm này còn được gọi là nấm "răng quỷ" hoặc một cái tên đánh lừa thị giác khác là nấm "kem và dâu. Nấm lồng đỏ (Clathrus ruber) là loài nấm có hình dáng kỳ dị như những sinh vật lạ trong bộ phim người ngoài hành tinh, hoặc giống một con quái vật xốp mọc ra từ những những khối nấm trắng có hình giống quả trứng. Nấm phallus indusiatus mọc trên những thân gỗ mục trông chẳng khác nào một cô dâu trong ngày trọng đại của mình. So với các loại nấm hình chuông khác, nấm phallus indusiatus gây chú ý với tấm mạng lưới màu trắng bất ngờ mọc ra trong đêm và tồn tại chỉ trong khoảng 10 giờ đồng hồ. Nấm phát quang sinh học (Mycena chlorophos) sống ở môi trường cận nhiệt đới của châu Á, Australia và Brazil. Phần mũ và thân cây phát ra ánh sáng màu xanh lá cây trong bóng tối. Loài nấm kỳ lạ này được gọi bằng nhiều tên khác nhau như nấm bờm sư tử, nấm răng đầu gấu, nấm hedgehog... Nấm có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và mọc trên các cây gỗ cứng. Nấm ngón tay