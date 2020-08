Nấm giống bộ não độc chết người lại được ưa chuộng vì... quá ngon

Nấm False Morel, tên khoa học là Gyromitra esculenta từng là món ăn quen thuộc ở Bắc Âu trong nhiều thế kỷ cho đến khi y học phát hiện ra một loại chất cực độc, có thể gây chết người trong thành phần của loại nấm này. False Morel có hình dạng bộ não đáng sợ khiến người ta liên tưởng đến những bộ phim kinh dị. Tuy nhiên không chỉ mang vẻ ngoài đáng sợ, nếu chẳng may gặp loại nấm này bạn cũng đừng dại mà chạm vào. Bởi đây được xem là một trong những loại nấm nguy hiểm nhất thế giới. Trong lịch sử, loại nấm này được tiêu thụ khá phổ biến ở khu vực Bắc Âu. Thậm chí nó còn là một trong những đặc sản cực kỳ được yêu thích tại các nhà hàng 5 sao. Nấm False Morel có chứa độc tố gyromitrin có thể gây ra các triệu chứng ở hệ tiêu hoá và hệ thần kinh như đau đầu dữ dội, nôn vọt, buồn nôn, chóng mặt dữ dội, tiêu chảy. Loại nấm này độc đến mức được khuyến cáo là không nên để nấm tươi trong các không gian chật hẹp như xe ô tô hay các phòng kém thông gió. Thực tế đã ghi nhận hiện tượng đau đầu và buồn nôn do chất độc trong nấm này tiết ra khi chúng được đặt trong xe. Nếu ăn phải nấm khi còn tươi, chất độc gyromitrin đi vào cơ thể người sẽ chuyển hóa thành monomethylhydrazine (MMH), một chất gây ung thư. Trong một số trường hợp nặng có thể gây tổn thương gan, thận và thậm chí dẫn tới tử vong. Điều này đã khiến loại nấm giống bộ não đáng sợ bị cho vào danh sách cấm, đồng thời việc buôn bán và sử dụng nó ở nhiều nước là bất hợp pháp. Bất chấp nguy hiểm, ở Phần Lan, nấm False Morel vẫn được dùng để chế biến những món ăn tao nhã. Người dân được hướng dẫn cách ăn nó bởi nó có vị đặc biệt ngon khi nấu thành món súp. Người dân Phần Lan cho rằng việc chế biến đúng cách sẽ khiến giúp loại bỏ độc tố trong nấm và khiến chúng an toàn khi sử dụng đối với họ. Nấm còn được dùng làm nguyên liệu trong các nhà hàng sang trọng, nhà hàng sao Michelin. Người chế biến sẽ phải sử dụng găng tay để sơ chế nấm theo hướng dẫn, đồng thời cần tránh hít phải hơi nóng bốc ra từ nồi luộc vì có chứa chất gyromitrin. Và dù đã tuân thủ các bước sơ chế trên, chất độc gyromitrin vẫn có thể còn trong nấm và sẽ tích luỹ trong cơ thể theo thời gian. Bởi vậy các nhà khoa học vẫn khuyến cáo không nên ăn nấm thường xuyên. Cận cảnh bên trong nấm False Morel hình bộ não cực độc. Rợn người nấm ngón tay người chết trồi lên như thây ma. Nguồn: Youtube

