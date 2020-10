Cá trê khủng 1m ở Hậu Giang: Soi các “thuỷ quái” có 1-0-2 tại Việt Nam

Con cá trê khủng nói trên được ông Hoàng Trung Thành (Khu vực 2, Phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) bắt được mới đây trong quá trình bơm rút nước trên ruộng của gia đình ra bên ngoài để chuẩn bị thu hoạch lúa thu đông. Cá dài hơn 1 m, có 8 sợi râu, mỗi sợi dài gần 20 cm. Đầu cá nơi rộng nhất 20 cm, hai chóp mang phía trước cách xa nhau đến 50 cm. Trước đó, ở Việt Nam đã nhiều lần xuất hiện những "thủy quái" khủng như ông Trần Thế Dũng (TP.Đà Nẵng), thành viên Câu lạc bộ câu cá Hải Vân đã câu được một con cá “khủng” giống rồng. Con cá này có hình dạng vô cùng kỳ quái với chiều dài 4,2m, cân nặng 29,6kg, thân rộng khoảng 30cm. Ngày 12/9/2020, Một cần thủ đã may mắn câu được con cá trắm đen nặng 35kg, dài tới 1,5m sau một ngày vật lộn trên đập thủy lợi ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Anh Salayman (40 tuổi, quê ở xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đánh bắt cá trên sông Cái phía Campuchia, trong lúc kéo lưới lên thì phát hiện có con cá tra khổng lồ. Người dân phải dùng đến 3 cân loại 100kg nhưng không thể cân được nên buộc phải đưa về vựa cá, dùng 3 cân loại 120kg ghép lại mới cân nổi. Trọng lượng con cá "khủng" này được xác định cuối cùng là 230kg. Những người tham gia bắt cá cho biết, phải đến 7 người đàn ông khỏe mạnh, loay hoay hơn 2 giờ đồng hồ mới kéo được con cá tra dầu khổng lồ này lên thuyền. Một ngư dân trên địa bàn xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đánh bắt được con cá có màu sắc rất lạ, được cơ quan chức năng của Bộ NN&PTNT thông tin là chưa ghi nhận xuất hiện ở Việt Nam. Con cá dài hơn 40cm, nặng 2kg là cá da trơn, không vảy, thân màu vàng trắng rất lạ. Hai mắt cá và vây viền màu vàng cam. Những ngư dân lâu năm tại Lộc Vĩnh cho rằng, dường như họ chưa từng bắt được loài cá này khi thả lưới trên biển. Vào năm 2017, nhiều người dân xôn xao và quan tâm tới con cá lạ có màu trắng, mõm dày, đầu giống cá heo do một người câu được ở Hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội.

