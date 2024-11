Cả một làng ở Hà Nội trồng loài cây cho gỗ quý hơn vàng

Tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai ( Hà Nội), người dân trồng rất nhiều cây sưa đỏ, một loại cây gỗ quý hiếm có giá trị rất cao. Gỗ này được sử dụng nhiều trong sản xuất nội thất cao cấp và có giá lên đến 10 triệu đồng/kg cho cây 10 năm tuổi. (Ảnh: Dân Việt) Vì giá trị kinh tế cao, người dân ở đây đã phải lắp đặt camera, rào lưới, và nuôi cả đàn chó để bảo vệ các cây sưa đỏ khỏi nạn trộm cắp. (Ảnh: Dân Việt) Cây sưa đỏ có tên khoa học là Dalbergia tonkinensis Prain. Đây là loại cây gỗ trung bình, có thể cao từ 15 - 18 mét khi trưởng thành. Thân cây thẳng, vỏ ngoài màu nâu xám, lá kép hình bầu dục mọc so le nhau. (Ảnh: Henry Jewels) Hoa sưa đỏ có màu trắng, nhỏ và mọc thành chùm, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Quả của cây thuôn dài, dẹt và chứa hạt cứng. (Ảnh:Shutterstock) Gỗ sưa đỏ nổi tiếng với màu nâu đỏ đặc trưng, vân gỗ đẹp và mùi thơm nhẹ. Gỗ có thớ mịn, không bị mối mọt, rất bền và được sử dụng rộng rãi trong sản xuất đồ gia dụng cao cấp như bàn ghế, giường tủ, và các sản phẩm mỹ nghệ xuất khẩu. (Ảnh:trieuphunongdan) Giá trị của gỗ sưa đỏ phụ thuộc vào tuổi đời và đường kính của cây. Những cây sưa đỏ cổ thụ có thể có giá lên đến hàng chục triệu đồng mỗi kilogram. (Ảnh: Gỗ Thông Phú Trang) Không chỉ có giá trị kinh tế, cây sưa đỏ còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Từ xa xưa, gỗ sưa đỏ đã được sử dụng để chế tác tượng Phật, thần tài và các vật phẩm phong thủy khác. Người ta tin rằng gỗ sưa đỏ mang lại may mắn, thịnh vượng và bảo vệ gia chủ khỏi những điều xấu. (Ảnh: ScienceDirect) Do giá trị cao và nguy cơ bị khai thác quá mức, cây sưa đỏ hiện nay được xếp vào danh sách các loài cây cần được bảo vệ. Nhiều chương trình nhân giống và trồng mới cây sưa đỏ đã được triển khai nhằm bảo tồn và phát triển loài cây quý hiếm này. Việc trồng cây sưa đỏ không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. (Ảnh: CafeF) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cây hiếm khi nở hoa, cứ nở là được coi như điềm báo.

