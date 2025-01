Bồi hồi thời kỳ vàng son một thuở của điện thoại "thần thánh" Nokia

Những dòng chữ vô tri xuất hiện khi nhấn vào các mẫu smartphone Nokia trên trang chủ của HDM Global. Dù chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra, nhưng động thái này cho thấy HMD Global đã quyết định ngừng kinh doanh smartphone Nokia. Như vậy, hành trình lịch sử của một thương hiệu điện thoại nổi tiếng suốt 37 năm đã chính thức khép lại. Hãy cùng nhìn qua những dấu ấn quan trọng nhất của thương hiệu này qua các thời kỳ. Đây là chiếc điện thoại di động đầu tiên của hãng, đánh dấu sự khởi đầu cho một thương hiệu điện thoại di động vang danh bậc nhất lịch sử. Cityman "Gorba" được phát hành vào năm 1897, nặng 771gram, có giá lên tới 5,456 USD. Điện thoại trở nên nổi tiếng sau khi Tổng thống Soviet thời đó, Mikhail Gorbachev, sử dụng. Ảnh: City Phone Chiếc 1011 ra mắt năm 1992 là điện thoại GSM đầu tiên của Nokia. Máy có thời gian đàm thoại 90 phút, lưu được 99 số liên lạc. 1011 không dùng màn hình màu, không máy ảnh, không Bluetooth, không thẻ nhớ. Ảnh: Nokia Museum Dòng 2100 xuất hiện năm 1994, đáng nhớ nhất vẫn là chiếc 2110. Vào thời điểm ra mắt, phần mềm trong thiết bị được xem là đặc biệt tiến bộ. Nó có danh bạ, nhiều nhạc chuông và game rắn săn mồi Snake. 2110 cũng là điện thoại đầu tiên dùng nhạc chuông nổi tiếng của Nokia, một đoạn trong tác phẩm “Gran Vals”. Ảnh: Nokia Museum Những năm 2000 là thời kỳ vàng son đỉnh cao của điện thoại Nokia, bản nhạc chuông kinh điển cùng slogan Conecting Peoples được biết đến khớp nơi trên thế giới. Năm 2005 họ đã bán được 1 tỷ chiếc điện thoại, năm 2007 cứ 2 chiếc smartphone bán ra thì 1 chiếc của Nokia. Từ 2008 khi iPhone xuất hiện và sau đó là Samsung với hệ điều hành Android đã đe dọa mạnh vị thế của Nokia. Công ty quá chậm chạp trong việc chuyển dịch. Chiếc Nokia cuối cùng chạy hệ điều hành Symbian 808 Pure View năm 2012 trước khi chuyển sang hệ điều hành Windows phone. Ảnh: Nokia Những chiếc smartphone Lumi sặc sỡ chạy hệ điều hành Windows Phone đã không kịp cứu cánh Nokia, ngược lại còn khiến họ phải bán mảng thiết bị cầm tay cho chính đối tác Microsft với giá 5,44 tỷ euro. Ảnh: City Phone Tuy nhiên, đến năm 2016, họ phải bán lại mảng này với giá chỉ 350 triệu USD. Bên mua là HMD Global – một công ty tại Phần Lan do cựu nhân viên Nokia thành lập. Thương hiệu Nokia nhờ đó cũng tái xuất trên thị trường điện thoại di động thông qua việc Foxconn FIH Mobile mua lại các nhà máy sản xuất. Ảnh HDM Bất ngờ HMD Global đã ngừng bán các smartphone Nokia trên trang chủ. Khi truy cập vào trang web của HMD, người dùng sẽ chỉ thấy các thông tin cơ bản về các mẫu điện thoại Nokia trước đây kèm theo dòng chữ " This phone is no longer available" (Điện thoại này đã ngừng kinh doanh). Ảnh chụp màn hình Có thể HMD Global đang tập trung vào phát triển các thiết bị mang thương hiệu riêng của mình. Như vậy, hành trình 37 năm của thương hiệu điện thoại vang bóng một thời đã chính thức khép lại. Ảnh: Nokia Mời độc giả xem thêm video "Cướp điện thoại Vertu giá 9.000 USD, bán lại 500.000 đồng"

