Bỏ túi những chiếc máy ảnh lấy ngay cực đáng tiền

1. Fujifilm Instax Mini 9: Mẫu máy ảnh này được nhiều người lựa chọn nhờ thiết kế với màu sáng tươi sáng đa dạng với 5 màu khác nhau. Cùng với đó là chế độ cảm nhận ánh sáng hiệu quả giúp bạn điều chỉnh ánh sáng thoải mái khi chụp. Chưa dừng lại ở đó, Instax Mini 9 còn được tích hợp gương Selfie thích hợp cho những tín đồ yêu thích tự sướng. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị bộ macro clip-on gắn trực tiếp lên ống kính giúp chụp cận cảnh, xóa phông để có được bức ảnh đẹp nhất. Chiếc máy này sở hữu đầy đủ các tính năng cơ bản phục vụ cho việc chụp ảnh nhưng giá thành khá cạnh tranh. Như vậy, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu được. 2. Fujifilm Instax Mini 90 NEO: Bạn là người thích sự hoài cổ, yêu những món đồ theo phong cách retro thì Fujifilm Instax Mini 90 NEO chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Với hai kiểu chụp ngang và chụp dọc, người dùng có thể tùy chỉnh tùy theo sở thích. Bên cạnh đó, máy còn được bổ sung tính năng phơi sáng cùng chế độ Party Mode. Như vậy, mọi người có thể dễ dàng điều cân bằng ánh sáng khi chụp hình. Đặc biệt, loại máy ảnh này còn sở hữu tính năng Double Exposure. Với chức năng này, bạn sẽ được chụp 2 ảnh khác nhau trên một tấm ảnh. 3. Fujifilm Instax SQ10: Điểm nổi bật của loại máy ảnh này đó chính là tính năng lựa chọn kích thước ảnh trước khi in. Như vậy, mỗi người có thể dễ dàng lựa chọn tùy theo sở thích. Bên cạnh đó, cách sử dụng máy cũng khá dễ dàng. Đặc biệt, bộ cảm biến CMOS với độ phân giải 3.6 MP giúp mỗi người chụp ảnh tốt hơn. Với pin Li-on NP50, người dùng sẽ được chụp tối đa 160 tấm trong một lần sạc đầy. Thêm vào đó là thẻ SD có khả năng lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra, loại máy này còn được thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn. Thêm vào đó là trọng lượng 450g giúp người dùng dễ dàng mang đi bên mình để sử dụng bất kỳ lúc nào tùy thích. 4. Fujifilm Instax SQ6: Đây là chiếc máy ảnh lấy ngay đầu tiên chọn cho mình sự khác biệt đó là ảnh in ra sẽ có hình vuông. Vì sản phẩm được thiết cho những chuyến đi, trải nghiệm của những bạn yêu thích du lịch nên kích thước của máy cũng rất gọn và đẹp. Máy ảnh Instax Square SQ6 có hệ thống cảm biến hoàn toàn tự động như người phụ tá cho nhiệm vụ chụp ảnh, bạn sẽ không phải lo lắng về bức ảnh có đẹp hay không và mất nhiều thời điều chỉnh và thiết lập. Mọi thứ đã có máy ảnh Instax Square SQ6 lo hết cho bạn một cách tự động. Máy có chức nặng Flash tự động hoàn toàn trong việc tính toán điều chỉnh tốc độ màn trập (từ 1,6 giây đến 1/400 giây) để cân bằng sáng cho chủ thể và hậu cảnh dù môi trường điều kiện không đủ ảnh sáng cũng được máy ảnh thực hiện hậu kỳ rất tốt. 5. Canon ZV123: Trở thành thương hiệu hàng đầu của người dùng trong nhiều sản phẩm thuộc công nghệ cao nên Canon được người dùng rất tin tưởng. Trong đó, những chiếc máy ảnh với thiết kế sang trọng, mỏng và tính năng tuyệt vời được biết đến nhiều nhất hiện nay, đó là chiếc máy ảnh lấy liền Canon ZV123. Thân máy rất thanh mảnh và sở hữu màu sắc rất trang nhã đi kèm là độ phân giải cao 8 megapixel, khả năng chụp ảnh và in ảnh lấy ngay cực nhanh. Bên cạnh đó thì máy còn được tích hợp cả đèn Led xung quanh ống kính nên giúp cho những bức ảnh tuyệt đẹp hơn ngay cả khi trong điều kiện thiếu ánh sáng. Điểm ấn tượng giúp chiếc máy ảnh chụp lấy liền này được đánh giá cao đó là có khe thẻ nhớ Microsd hỗ trợ dung lượng lên đến 256GB nên giúp lưu lại những bức ảnh mà bạn yêu thích. Đồng thời với giá bán khá tốt không quá cao nên cũng là điểm cộng giúp bạn dễ đầu đầu tư sử dụng lâu dài. Ống kính máy ảnh làm từ gỗ.

1. Fujifilm Instax Mini 9: Mẫu máy ảnh này được nhiều người lựa chọn nhờ thiết kế với màu sáng tươi sáng đa dạng với 5 màu khác nhau. Cùng với đó là chế độ cảm nhận ánh sáng hiệu quả giúp bạn điều chỉnh ánh sáng thoải mái khi chụp. Chưa dừng lại ở đó, Instax Mini 9 còn được tích hợp gương Selfie thích hợp cho những tín đồ yêu thích tự sướng. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị bộ macro clip-on gắn trực tiếp lên ống kính giúp chụp cận cảnh, xóa phông để có được bức ảnh đẹp nhất. Chiếc máy này sở hữu đầy đủ các tính năng cơ bản phục vụ cho việc chụp ảnh nhưng giá thành khá cạnh tranh. Như vậy, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu được. 2. Fujifilm Instax Mini 90 NEO: Bạn là người thích sự hoài cổ, yêu những món đồ theo phong cách retro thì Fujifilm Instax Mini 90 NEO chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Với hai kiểu chụp ngang và chụp dọc, người dùng có thể tùy chỉnh tùy theo sở thích. Bên cạnh đó, máy còn được bổ sung tính năng phơi sáng cùng chế độ Party Mode. Như vậy, mọi người có thể dễ dàng điều cân bằng ánh sáng khi chụp hình. Đặc biệt, loại máy ảnh này còn sở hữu tính năng Double Exposure. Với chức năng này, bạn sẽ được chụp 2 ảnh khác nhau trên một tấm ảnh. 3. Fujifilm Instax SQ10: Điểm nổi bật của loại máy ảnh này đó chính là tính năng lựa chọn kích thước ảnh trước khi in. Như vậy, mỗi người có thể dễ dàng lựa chọn tùy theo sở thích. Bên cạnh đó, cách sử dụng máy cũng khá dễ dàng. Đặc biệt, bộ cảm biến CMOS với độ phân giải 3.6 MP giúp mỗi người chụp ảnh tốt hơn. Với pin Li-on NP50, người dùng sẽ được chụp tối đa 160 tấm trong một lần sạc đầy. Thêm vào đó là thẻ SD có khả năng lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra, loại máy này còn được thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn. Thêm vào đó là trọng lượng 450g giúp người dùng dễ dàng mang đi bên mình để sử dụng bất kỳ lúc nào tùy thích. 4. Fujifilm Instax SQ6: Đây là chiếc máy ảnh lấy ngay đầu tiên chọn cho mình sự khác biệt đó là ảnh in ra sẽ có hình vuông. Vì sản phẩm được thiết cho những chuyến đi, trải nghiệm của những bạn yêu thích du lịch nên kích thước của máy cũng rất gọn và đẹp. Máy ảnh Instax Square SQ6 có hệ thống cảm biến hoàn toàn tự động như người phụ tá cho nhiệm vụ chụp ảnh, bạn sẽ không phải lo lắng về bức ảnh có đẹp hay không và mất nhiều thời điều chỉnh và thiết lập. Mọi thứ đã có máy ảnh Instax Square SQ6 lo hết cho bạn một cách tự động. Máy có chức nặng Flash tự động hoàn toàn trong việc tính toán điều chỉnh tốc độ màn trập (từ 1,6 giây đến 1/400 giây) để cân bằng sáng cho chủ thể và hậu cảnh dù môi trường điều kiện không đủ ảnh sáng cũng được máy ảnh thực hiện hậu kỳ rất tốt. 5. Canon ZV123: Trở thành thương hiệu hàng đầu của người dùng trong nhiều sản phẩm thuộc công nghệ cao nên Canon được người dùng rất tin tưởng. Trong đó, những chiếc máy ảnh với thiết kế sang trọng, mỏng và tính năng tuyệt vời được biết đến nhiều nhất hiện nay, đó là chiếc máy ảnh lấy liền Canon ZV123. Thân máy rất thanh mảnh và sở hữu màu sắc rất trang nhã đi kèm là độ phân giải cao 8 megapixel, khả năng chụp ảnh và in ảnh lấy ngay cực nhanh. Bên cạnh đó thì máy còn được tích hợp cả đèn Led xung quanh ống kính nên giúp cho những bức ảnh tuyệt đẹp hơn ngay cả khi trong điều kiện thiếu ánh sáng. Điểm ấn tượng giúp chiếc máy ảnh chụp lấy liền này được đánh giá cao đó là có khe thẻ nhớ Microsd hỗ trợ dung lượng lên đến 256GB nên giúp lưu lại những bức ảnh mà bạn yêu thích. Đồng thời với giá bán khá tốt không quá cao nên cũng là điểm cộng giúp bạn dễ đầu đầu tư sử dụng lâu dài. Ống kính máy ảnh làm từ gỗ.