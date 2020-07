Bò tót bị hạ sát ở Vườn QG Cát Tiên: Hiếm - lạ thế nào?

Ngày 15/7, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên cho hay đang phối hợp với Công an Đồng Nai điều tra, truy bắt nhóm lâm tặc sát hại dã man một con bò tót lớn trong vườn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bao tải và 2 ba lô chứa thịt bò tót, chân bò với trọng lượng khoảng 140kg do nhóm lâm tặc bỏ lại khi tháo chạy. Trước đó, vào khuya 13/7, tổ tuần tra cơ động số 3 thuộc hạt kiểm lâm đi tuần tra từ trung tâm vườn đến khu vực Núi Tượng thì phát hiện 4 người khả nghi nên đã xông tới khống chế. Tuy nhiên các đối tượng dùng bình xịt hơi cay chống trả rồi nhanh chóng tẩu thoát, dù ổ tuần tra đã nổ 2 phát súng chỉ thiên cảnh cáo. Theo nhận định ban đầu của kiểm lâm, con bò tót bị lâm tặc giết hại tại Vườn QG Cát Tiên nặng khoảng 200kg. Số thịt bò ban đầu thu giữ được của lâm tặc thì tươi, nhưng khi các cơ quan chức năng vào trong rừng khám nghiệm thì phát hiện thịt, thân bò tót đang trong quá trình phân hủy. Bò tót có tên khoa học là Bosgaurus, con trưởng thành có thể cao đến 1,9m, nặng trên dưới 1 tấn, chân trắng, mình đen và sở hữu sừng dài, sắc nhọn. Bò tót Việt Nam hay bò tót Đông Dương xuất hiện chủ yếu ở khu vực đồng bào dân tộc ít người sinh sống. Nó được gọi là con Min, nghĩa là trâu rừng do có hình dáng tương tự loài trâu. Đây là phân loài bò tót tự nhiên có tầm vóc to lớn nhất thế giới, một con đực trưởng thành có thể cao tới 2,2 m và nặng trên 2 tấn. Loài bò này sở hữu bộ lông ngắn mềm mượt màu nâu thẫm hoặc đen xám hơi phớt xanh bóng ở lưng. Sừng to khoẻ cân đối, uốn cong lên phía trên tạo vòng cung hình bán nguyệt. Bò tót Đông Nam Á rất hung dữ, chỉ sau loài hổ. Khi nghe tiếng súng nổ, trong khi bò rừng hoảng loạn chạy trốn thì bò tót sẵn sàng tấn công nếu cảm thấy bị đe dọa, đưa sừng húc đổ tứ tung, kể cả những chòi canh rẫy của người dân. Được biết, bò tót là động vật quý hiếm, được xếp vào nhóm 1B - cần được bảo tồn nghiêm ngặt. Ở Việt Nam hiện chỉ còn dưới 300 con bò tót, trong đó tại Vườn quốc gia Cát Tiên hiện còn khoảng 110 con. Hiện vụ việc bò tót nặng 2 tạ bị hạ sát dã man đang được công an tiếp tục làm rõ. Lễ hội đấu bò Tây Ban Nha: Bò bị hành hạ dã man trước trận đấu? | VTC14

