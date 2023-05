Bình Dương tiếp nhận 2 cá thể khỉ đuôi lợn: Loài quý hiếm

Vào sáng ngày 12/5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết Bình Dương đã tiếp nhận 2 cá thể khỉ đuôi lợn do người dân tự nguyện giao nộp. Trong đó, một cá thể do ông Trịnh Thế Thượng (ngụ phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát) giao nộp. Cá thể khỉ đuôi lợn được gia đình ông Thượng nuôi dưỡng. Qua báo đài, ông biết đây loài khỉ này thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nên đã chủ động liên hệ với Chi cục Kiểm lâm tỉnh để giao nộp.Cá thể khỉ đuôi lợn thứ hai do bà Võ Thị Lý (ngụ phường Lái Thiêu, TP.Thuận An). Bà Lý cho hay cá thể khỉ này được một người thân tặng. Bà tự nguyện giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn cho cơ quan kiểm lâm cứu hộ, chăm sóc sau khi biết con vật mà gia đình nuôi là động vật quý hiếm. Theo đó, 2 cá thể khỉ đuôi lợn nặng tổng cộng 12 kg được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương chăm sóc và chờ lập thủ tục xử lý theo quy định. Khỉ đuôi lợn có tên khoa học là Macaca leonina (bộ linh trưởng), là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà khỉ. Loài khỉ đuôi lợn thường phân bố ở các nước gồm: Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia... Đây là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Trong thời gian qua, một số người dân ở các tỉnh thành tại Việt Nam đã tự nguyện bàn giao những cá thể khỉ đuôi lợn cho đơn vị kiểm lâm. Nhờ vậy, sau khi kiểm tra sức khỏe và chăm sóc khỏe mạnh, những cá thể khỉ đuôi lợn được cơ quan kiểm lâm phối hợp với cơ quan chức năng khi thả về rừng. Khỉ đuôi lợn có đặc điểm nổi bật là đuôi thường mập phần gốc. Lông đuôi rất ngắn giống đuôi lợn và chai mông lớn. Mời độc giả xem video: Con non bị bắt cóc, khỉ mẹ dùng “chiêu độc” giành lại con.

