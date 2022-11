Biển "trong vắt" nhất thế giới nhưng ít tàu nào dám đi qua

Ngắm nhìn khung cảnh đại dương có một không hai, nằm dài trên bãi biển và phơi mình trong ánh nắng, thật thoải mái làm sao!

Danh lam thắng cảnh hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn cũng là một vùng biển. Nhưng điểm khác biệt là vùng biển này khác với các vùng biển khác, vùng biển chúng ta thường thấy về cơ bản là một màu xanh vô tận còn vùng biển này nước biển trong vắt đến mức thực sự thấy rõ mọi thứ.

Vùng biển này người ta đặt tên cho là biển Sargasso. Do ở vùng biển này có rất nhiều tảo Sargasso sinh trưởng. Tương truyền Sargasso có tác dụng lọc sạch nước biển nên nước biển ở đây rất trong. Người ta nói rằng độ trong suốt của nước biển cao tới 72 mét, điều này cũng khiến khách du lịch rất thích và sốc.

Phong cảnh vùng biển này nhìn từ xa cũng rất đẹp nên cũng thu hút du khách đến tham quan và thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây. Nhưng vùng biển này vừa đẹp vừa hiểm, sao lại nói như vậy? Mặc dù vùng biển này rất trong xanh, nhưng nghe nói, những loại tảo này sẽ cuốn theo tàu bè đi qua và gây khó khăn cho việc di chuyển.

Nhiều du khách thích lặn biển, nếu du khách đến đây chơi nên cẩn thận. Nếu chẳng may bị đám rong biển này cuốn vào thì khó mà xé toạc được nếu không có các dụng cụ khác trên người, nguy cơ rủi ro vẫn rất cao. Chính vì lý do này và do hải lưu nên tàu bè khi đến đây thường không tìm được đường đi, đó là lý do rất ít tàu bè qua lại ở vùng biển này.

Không biết các bạn đã từng nghe đến nơi này chưa, dù sao cũng khá nguy hiểm. Tuy phong cảnh ở đây rất đẹp nhưng chúng tôi tin rằng với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, chính quyền địa phương sẽ rất chăm chút cho nơi này trong tương lai. Sau cùng với phong cảnh sơn thủy độc đáo việc phát triển du lịch ở nơi đây sẽ là thích hợp nhất.