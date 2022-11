Dự đám cưới, hot girl Xoài Non lại chiếm sóng vì nhan sắc

Hôm qua (6/11), đám cưới của nhà sản xuất âm nhạc Masew đã diễn ra tại Sài Gòn. Ngoài cô dâu, chú rể, dàn khách mời cũng nhận về rất nhiều quan tâm. Nổi bật trong số đó là vợ chồng streamer Độ Mixi, Xemesis cùng hot girl Xoài Non,... Trong khoảnh khắc bị chụp lén, Xoài Non diện chiếc đầm đen, tóc vàng nổi bật.Gái xinh Sài thành trang điểm lộng lẫy, ngồi ở phía xa. Bức ảnh dù khá mờ, không được đầu tư nhiều về góc máy, ánh sáng nhưng Xoài Non vẫn rất nổi bật. Đây không phải lần đầu tiên Xoài Non bị chụp lén. Thế nhưng nhan sắc của cô nàng luôn được khẳng định dù có sử dụng phần mềm chỉnh ảnh hay không. Trước đó khoảnh khắc Xoài Non dự đám cưới Bomman và Minh Nghi cũng nhận về nhiều sự chú ý. Dù là khoảnh khắc chụp chính chủ chưa chuẩn bị, mờ ảo nhưng nhan sắc của bà xã Xemesis luôn được đánh giá cao. Thêm nữa, gương mặt sở hữu những đường nét xinh đẹp, khả ái cùng sống mũi cao vút của nàng hot girl Gen Z này nhanh chóng nhận được “cơn mưa lời khen” của cư dân mạng. Đã "tém tém" bản thân lại nhưng không thể phủ nhận được rằng với vẻ đẹp ấn tượng nổi tiếng, Xoài Non vẫn vô cùng nổi bật dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Nhan sắc của hot girl Xoài Non được kiểm chứng nhiều lần qua camera thường. Hình ảnh cô khi đã qua chỉnh sửa và bằng cam thường trông chẳng khác là bao. Xoài Non ngày càng được khen nhuận sắc, rạng rỡ hơn trong dàn mỹ nhân 2002. Thời gian qua, cô liên tục thay đổi nhiều hình ảnh, gu thời trang khác nhau để làm mới mình. Với diện mạo nổi bật, bà xã Xemesis được người hâm mộ nhận xét không bị một phong cách nào làm khó. Ảnh: Tổng hợp

