Những cặp game thủ công khai thể hiện tình cảm trên sóng stream

Là một trong những cặp đôi hot nhất làng game Việt thời điểm hiện tại, trước khi công khai mối quan hệ hẹn hò, cặp đôi game thủ Bomman và nữ thần Minh Nghi khiến fan không ít lần ''rụng tim'' bởi những màn thả thính qua lại. Gần đây, khi đã công khai mối quan hệ yêu đương, cặp đôi này đã thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm, ngay cả trên sóng stream. Cứ nhìn cách nàng ''nhắn nhủ'' chàng thế này, fan nào mà không mừng. MeoU được biết đến với kỹ năng chơi game cá nhân tuyệt đỉnh cùng hàng loạt thành tích thi đấu ấn tượng, trong khi Xiaxia cũng là thành viên của đội tuyển PUBG nữ Rate Me Five Star Dark (RM5SD). Cặp đôi trai tài gái sắc thế này không đến với nhau chắc hẳn fan sẽ vô cùng tiếc nuối. Mặc dù không công khai chính thức chuyện tình cảm song không khó để người xem nhận ra mối quan hệ trên mức bạn bè của hai người. MeoU thường xuyên xuất hiện trong màn hình thậm chí là thoải mái chơi ngay trong phòng stream của cô nàng Xiaxia. Nếu nói về cặp đôi game thủ, streamer chăm thể hiện tình cảm trên sóng stream nhất, không thể bỏ qua vợ chồng nhà MixiGaming. Cách đây vài ngày, Độ Mixi đã không ngần ngại hôn bà xã mình ngay trên sóng sau khi được donate liên tục với số tiền lên đến hơn 100$ (gần 2,4 triệu đồng). Đây không phải lần đầu tiên Tộc trưởng Độ công khi thể hiện tình yêu dành cho vợ ngay trên sóng trực tiếp. Còn Trang Mixi dù không phải là Streamer hay game thủ nhưng mỗi lần xuất hiện là khiến buổi livestream của tộc trưởng sôi nổi hơn. Mặc dù không chính thức thừa nhận và luôn mập mờ thể hiện mối quan hệ anh trai và ''em gái mưa'' trước công chúng, người hâm mộ không khó để nhận ra mối quan hệ thật sự của cặp đôi streamer đình đám ViruSs và Ngân Sát Thủ. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện lớn nhỏ, những buổi đi chơi riêng, thậm chí ViruSs còn thể hiện tình cảm với ''người yêu tin đồn'' bằng những hành động ngọt ngào thế này ngay trên vlog của Ngân ST. Cựu thành viên Divine Esports - Aleo cùng bạn gái Miêu Nhi rất hay tham gia các giải đấu cũng như những buổi train proteam. Đây cũng chính là nơi những video mic-check ngọt hơn mía lùi của cặp đôi này ra đời, khiến fan vừa thích thú vừa ''ghen tị nổ mắt''. Là người kín tiếng nhất trong hội "Tứ hoàng streamer", bởi vậy khi Xemesis công khai bạn gái cộng đồng fan không khỏi bất ngờ. Chuyện tình ''chú-cháu'' nhanh chóng đi đến cái kết đẹp khi anh chàng streamer cùng bạn gái Xoài Non quyết định về chung một nhà. Không khó để nhận thấy cặp đôi này tình cảm đến thế nào qua loạt ảnh thân mật đăng tải trên trang cá nhân của cả hai. Trong một video, hotgirl Xoài Non hào hứng khoe nhẫn đính hôn từ Xemesis, còn nam game thủ vốn nổi tiếng là yêu chiều vợ tương lai. Những Cặp Đôi Youtuber Được Yêu Thích Nhất Tại Việt Nam ( Youtube Couples) Cặp đôi bá đạo. Nguồn: Youtube

