Bí thư thôn Trần Quang Huy: “Hô biến” đường có hoa, nhà có số

Thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội nổi tiếng với những con đường nở hoa rực rỡ, rợp bóng cây xanh. Đặc biệt, các nút giao quan trọng trong thôn đều có camera giám sát; thư viện có hơn 2.000 đầu sách; sân bóng cùng các dụng cụ tập thể thao… “xịn” không kém ở chốn thị thành. Tất cả những điều đó, có công rất lớn của ông Trần Quang Huy – người Bí thư Chi bộ thôn được người dân rất mực yêu quý.

Ông Trần Quang Huy, Bí thư Chi bộ thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

“Thay da đổi thịt” cho thôn

Thôn An Hiền được sáp nhập bởi thôn An Vọng và An Hiền theo chủ trương của thành phố Hà Nội vào năm 2020. Với vai trò Bí thư Chi bộ, ông Trần Quang Huy đã trở thành một “đầu tàu”, truyền cảm hứng, cùng người dân xây dựng thôn An Hiền trở thành điển hình của nông thôn mới.

Trước đây, đường đi lối lại trong thôn vẫn chủ yếu là đường đất, nhất là đường đi ra nghĩa trang, mỗi khi mưa xuống lại lầy lội, người dân đi lại rất vất vả; cơ sở vật chất trong thôn cũ kỹ, thiếu thốn. Trước thực tế đó, ông Huy đã đứng ra vận động người dân làm đường bê tông. Mỗi tối, đèn điện thắp sáng trưng đường làng, ngõ xóm.

Đặc biệt, với quyết tâm triển khai “đường có hoa, nhà có số, tường bích họa”, ông Huy đã cùng người dân trong thôn đã thực hiện được100% nhà có số, ngõ có tên. Các con đường được phủ kín cây xanh, hoa nở rực rỡ; những bức tường được vẽ tranh bích hoa tươi vui… Tất cả kinh phí đều từ xã hội hóa.

Ông Huy hướng dẫn người dân chăm sóc cây.

Người dân trong thôn đã quen với hình ảnh người Bí thư chi bộ của thôn mỗi sáng sớm, chiều muộn lại đi cắt tỉa cây, chăm sóc hoa. Người dân nơi đây đã đặt cho ông rất nhiều cái tên trìu mến, như “Ông Huy cây”, “Ông Bí thư cây ”. Những đường hoa cũng được gọi “Đường hoa ông Huy”…

Một điều khiến người dân thôn An Hiền rất tự hào nữa về thôn của mình, đó là ở các nút giao, khu vực công cộng của thôn đều có camera an ninh khiến người dân rất an tâm với an ninh của thôn. Thư viện của thôn chứa tới 2000 đầu sách để người dân lựa chọn. Sân vận động có đủ các dụng cụ tập thể thao, người dân thoải mái sử dụng cho việc rèn luyện sức khỏe.

Tiền không so được sự đồng thuận của người dân

Nhìn lại những gì đã làm được, ông Trần Quang Huy nhận thấy, sự đồng thuận của người dân rất quan trọng. “Tiền cũng không sánh được bằng sự đồng thuận”, ông Huy nói.

Năm 2014, ông và những người dân đã làm được một việc tưởng như “bất khả thi”, đó quy tập hơn 300 ngôi mộ vào một khu tâm linh của thôn. Thực tế, việc động chạm đến tâm linh vướng rất nhiều khó khăn, Nhiều dự án, công trình của quốc gia khi giải phóng 1-2 ngôi mộ mà gia đình đồng ý cũng không thể làm được.

Ở các nút giao, khu vực công cộng của thôn đều có camera an ninh.

“Vậy mà năm đó, chúng tôi quy tập hơn 300 ngôi mộ về một mối với nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa, một việc mà ngay cả khi có tiền cũng chưa chắc đã làm được”, ông Huy nói.

Để thực hiện được việc đó, đã phải mất cả một quá trình dài. Từ họp, tuyên truyền cho người dân, viết thư kêu gọi và xin ý kiến của từng nhà, thậm chí đến cả những người dân trong thôn đi làm xa quê hương. Đến khi nhận được phản hồi, ông mừng đến rơi nước mắt, 100% người dân đã nhất trí, đồng thuận.

“Việc khó đến như thế còn làm được. Khi người dân nhận thức được đấy là việc nên làm thì khó thành dễ. Không gì bằng sức mạnh của lòng dân”, ông Huy nói.

Đặt lợi ích của tập thể lên trên hết

Tuy nhiên, để có được sự đồng thuận đó, người lãnh đạo phải luôn gương mẫu, là đầu tàu, đặt lợi ích của tập thể lên trên hết.

“Muốn có kết quả tốt thì phải dân chủ bàn bạc, được công khai và hợp lòng dân, mang lại lợi ích cho tập thể, cho nhân dân thì chắc chắn kết quả sẽ tốt. Chứ nếu đan xen lợi ích của tập thể với cá nhân thì không bao giờ thành công. Chỉ có chí công vô tư, đặt lợi ích tập thể lên trên hết thì chắc chắn có kết quả tốt”, ông Huy nói.

Một ví dụ nữa mà ông Huy minh chứng, đó là khi làm sân vận động, việc này rất khó khăn. Bởi khu đất này trước đây vốn nằm ở vị trí đắc địa, chia cho mỗi nhà mấy chục mét trồng rau. Để người dân đồng thuận thì phải vận động, tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích của việc có được một khu thể thao, chăm sóc sức khỏe.

Khi người dân đã đồng ý rồi, lại tới cái khó về tài chính để đền bù hoa màu cho người dân. Chớp thờ cơ, tránh việc người dân đổi ý thành hỏng việc, ông Huy về bảo vợ đưa cho 15 triệu để ứng ra trước. Ông xác định, sau này chính quyền không có trả thì ông cũng tặng bà con.

Sau đó, việc triển khai sân bóng khá thuận lợi. Không chỉ hiến đất, nhiều hộ gia đình còn xin đóng góp thêm kinh phí để mua sắm máy móc, thiết bị tập luyện thể dục thể thao đặt ở bên lề sân bóng với số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng.

Theo ông Huy, để tạo được sự đồng thuận, huy động được sức mạnh từ nhân dân thì người lãnh đạo phải xác định mình là công bộc của dân, đầy tớ của dân. Hơn thế, người lãnh đạo phải hội đủ các tố chất “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” và quyết đoán.

“Năng lực cán bộ rất cần thiết nhưng tôi cũng thường nói, nếu thiếu tài thì cũng không lo. Anh thiếu tài thì anh có thể học hỏi ở người dân - họ tham mưu cho anh. Cán bộ chỉ là người đại diện lãnh đạo nhân dân thôi, chứ người dân thông minh hơn mình nhiều, giỏi hơn mình nhiều.

Anh đừng có nghĩ mình là cán bộ mình giỏi hơn dân. Anh có tài đi chăng nữa nhưng anh không có phẩm chất đạo đức của người cán bộ cách mạng thì anh cũng không được người dân ủng hộ đâu. Người dân ủng hộ mới quan trọng. Không được dân ủng hộ thì cán bộ có tài mấy cũng không làm được”, ông Huy đúc rút.

Ông Trần Quang Điển cho hay, ông Trần Quang Huy là người dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc. Chính vì vậy, khi ông Huy lên tiếng thì mọi người ủng hộ. “Có được người bí thư chi bộ như vậy là rất hiếm”, ông Điển nói. Bà Tạ Thị Mến chia sẻ, thôn An Vọng thay đổi rất nhiều, từ cảnh quan, con người đều thay đổi. “Tôi tự hào về sự thay đổi của làng, ngày càng đi lên rõ rệt”, bà Mến nói.