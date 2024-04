Giật mình sự thật về loại gỗ hiếm, nhẹ nhất thế giới

Gỗ Balsa, còn được biết đến với tên gọi cây gỗ bấc hoặc chân thỏ, là loại cây thuộc họ Cẩm quỳ, chi Ochroma. Ban đầu là cây bản địa của miền nam Mexico tới miền nam Brasil, nay nó cũng mọc ở nhiều nơi khác như Indonesia, Thái Lan, Colombia, Guinea... Tuy nhiên, Ecuador vẫn là quốc gia chủ yếu cung cấp gỗ Balsa cho thế giới, chiếm 95% tổng khối lượng gỗ Balsa thế giới. Gỗ Balsa có độ cứng và khối lượng thấp nhất trong tất cả các loại gỗ. Mỗi centimet vuông chỉ nặng khoảng 0,1g, giúp cho nó trở thành loại gỗ nhẹ nhất thế giới. Điều này là do tỷ lệ vật chất rắn trong không gian mở của gỗ Balsa rất thấp, chỉ khoảng 40%, do lignin - chất giữ các tế bào lại với nhau - chỉ chiếm một phần nhỏ trong gỗ Balsa. Ngoài tính nhẹ, gỗ Balsa còn có độ dẻo dai và khả năng cách âm, cách nhiệt tốt. Do đó, nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như làm đồ mô hình gỗ, nhà cửa, đạo cụ biểu diễn "đập phá", trang trại, thiết bị kiệm nước và cả máy bay. Cây Balsa có khả năng sinh trưởng nhanh và cao tới 30m với đường kính thân 1 – 1.2m khi trưởng thành trong khoảng 15 năm. Tuy nhiên, tuổi thọ của nó chỉ khoảng 40 năm, và những cây có tuổi thọ cao thường có kích thước nhỏ hơn. Gỗ Balsa không chỉ là loại gỗ có ứng dụng rộng rãi mà còn là biểu tượng của sự nhẹ nhàng và linh hoạt trong thiết kế và công nghệ. Với đặc tính độc đáo của mình, gỗ Balsa tiếp tục là một nguồn tài nguyên quý giá được tìm kiếm và sử dụng trên toàn thế giới. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm những loài cây có hình thù kỳ quái đến khó tin.

Gỗ Balsa, còn được biết đến với tên gọi cây gỗ bấc hoặc chân thỏ, là loại cây thuộc họ Cẩm quỳ, chi Ochroma. Ban đầu là cây bản địa của miền nam Mexico tới miền nam Brasil, nay nó cũng mọc ở nhiều nơi khác như Indonesia, Thái Lan, Colombia, Guinea... Tuy nhiên, Ecuador vẫn là quốc gia chủ yếu cung cấp gỗ Balsa cho thế giới, chiếm 95% tổng khối lượng gỗ Balsa thế giới. Gỗ Balsa có độ cứng và khối lượng thấp nhất trong tất cả các loại gỗ. Mỗi centimet vuông chỉ nặng khoảng 0,1g, giúp cho nó trở thành loại gỗ nhẹ nhất thế giới . Điều này là do tỷ lệ vật chất rắn trong không gian mở của gỗ Balsa rất thấp, chỉ khoảng 40%, do lignin - chất giữ các tế bào lại với nhau - chỉ chiếm một phần nhỏ trong gỗ Balsa. Ngoài tính nhẹ, gỗ Balsa còn có độ dẻo dai và khả năng cách âm, cách nhiệt tốt. Do đó, nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như làm đồ mô hình gỗ, nhà cửa, đạo cụ biểu diễn "đập phá", trang trại, thiết bị kiệm nước và cả máy bay. Cây Balsa có khả năng sinh trưởng nhanh và cao tới 30m với đường kính thân 1 – 1.2m khi trưởng thành trong khoảng 15 năm. Tuy nhiên, tuổi thọ của nó chỉ khoảng 40 năm, và những cây có tuổi thọ cao thường có kích thước nhỏ hơn. Gỗ Balsa không chỉ là loại gỗ có ứng dụng rộng rãi mà còn là biểu tượng của sự nhẹ nhàng và linh hoạt trong thiết kế và công nghệ. Với đặc tính độc đáo của mình, gỗ Balsa tiếp tục là một nguồn tài nguyên quý giá được tìm kiếm và sử dụng trên toàn thế giới. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm những loài cây có hình thù kỳ quái đến khó tin.