Bí mật về 6 thiên thạch siêu to khổng lồ từng "tấn công" Trái Đất

Willamette là thiên thạch lớn nhất từng được tìm thấy ở Hoa Kỳ, có diện tích 7,8 mét vuông và nặng đến 15,5 tấn với cấu tạo từ sắt và niken. Tảng thiên thạch này đã từng bị nghĩ chỉ là một tảng đá khổng lồ và bị xẻ nhỏ đem bán cho công ty sắt thép. Hiện Willamette đã được mua lại và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên thành phố New York năm 1906. Thiên thạch Mbozi được tìm thấy ở Tanzania vào thập niên 1930, khi ấy đã bị chìm một nửa bên dưới mặt đất. Nó có chiều dài 3 mét và nặng 25 tấn, gần gấp đôi Willamette. Ngày nay người ta cố định nó bằng một chân tượng nhân tạo để bảo tồn, còn người dân Tanzania tôn thờ như một hòn đá thiêng và gọi nó là kimondo. Một trong những thiên thạch lớn nhất được tìm thấy có tên Cape York (hay Agpalilik) đã va chạm với Trái Đất vào 10.000 năm trước đây. ''Tảng đá khổng lồ" được tìm thấy vào năm 1993 ở Greenland này nặng 20 tấn. Hiện Cape York đang được trưng bày tại Bảo tàng Địa chất của Đại học Copenhagen, Đan Mạch. Bacubirito được tìm thấy vào năm 1863 bởi nhà địa chất Gilbert Ellis Bailey ở làng Ranchito, gần thị trấn Sinaloa de Leyva, Mexico. Đây là thiên thạch cấu tạo từ sắt, nặng khoảng 20 tấn, dài 4,25 mét và rộng 2 mét, cao 1,75 mét. Hiện được trưng bày tại Trung tâm Khoa học Centro de Ciencias de Sinaloa. Là thiên thạch lớn thứ hai trên Trái Đất, El Chaco có cân nặng gần gấp đôi so với Bacubirito ở Mexico. Được biết, thiên thạch này có nguồn gốc từ núi lửa Campo del Cielo rộng 60 km vuông ở Argentina. El Chaco có khối lượng lên đến 37 tấn, được xác định bởi một máy dò kim loại vào năm 1969 khi bị chôn sâu 5 mét dưới lòng đất. Một mảnh thiên thạch khác vừa được tìm thấy vào năm 2016, được cho là một phần của El Chaco.Thiên thạch lớn nhất thế giới được đặt tên là Hoba, nó lớn đến nỗi chưa từng được di chuyển sang nơi khác. Hoba có khối lượng 60 tấn và rộng 6,5 mét vuông, còn một phần bị chôn vùi bên dưới mặt đất. Theo kết quả đo đạc địa chất, thiên thạch siêu to khổng lồ này đã rơi vào Trái Đất từ 80.000 năm trước đây. Thiên Thạch mặt trăng tiền tỷ gây nguy hiểm cho con người? | KÊNH VTC9



