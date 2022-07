Bí mật gây sốc về những người thuận tay trái: Thường là anh hùng?

Kể từ năm 1976, ngày 13/8 hàng năm là ngày lễ quốc tế của những ai thuận tay trái trên thế giới. Ngày lễ này được lập ra để thu hút sự chú ý của xã hội đối với những vấn đề mà những người thuận tay trái hay phải đối mặt. Các nhà khoa học cho rằng, thói quen thuận tay trái hình thành do sự biến đổi trong phát triển não của bào thai trong bụng mẹ. Một số nhà khoa học cho rằng, những người thuận tay trái thường thông minh và sáng tạo nhiều hơn những người thuận tay phải. Một điều thú vị là trong số những người thuận tay trái có không ít danh nhân của mọi thời đại và trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như Alexander xứ Macedon (356 – 323 trước CN); danh tướng La Mã Julius Caesar (100 – 44 trước CN); Đại đế Carolus (742 hay 747 – 814); hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte (1769-1821)... Bên cạnh đó còn có hai đại danh họa Leonadrdo di Vinci và Michelangelo; nhà văn Áo Franz Kafka, triết gia Friedrich Nietzsche; nữ văn sĩ Lewis Carroll; danh cầm Nicolo Paganini; hai nhạc sĩ vĩ đại Wolfgang Amadeus Mozart và Sergei Rakhmaninov… Có ý kiến cho rằng, người thuận tay trái có xu hướng đau đầu nhiều hơn so với những người thuận tay phải. Đây là một giả thuyết mặc dù chưa được công bố chính thức trong các tài liệu, nhưng từ các ví dụ thực tế có thể thấy rằng chúng hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu đã đọc Kinh Thánh, bạn sẽ thấy rằng, có rất nhiều vị anh hùng được đề cập đến đều là những người thuận tay trái. Rối loạn lưỡng cực, khủng hoảng và hội chứng tâm thần phân liệt (Schizophrenia) là các vấn đề về tâm lý mà những người thuận tay trái có khả năng hay mắc phải. Theo một tính toán, khoảng 40% những người thuận tay trái đều bị rối loạn tâm thần phân liệt. Những người thuận tay trái thường có "máu nghệ sỹ" và sáng tạo hơn so với những người thuận tay phải. Có lẽ vì sáng tạo hơn nên những người thuận tay trái thường rất thu hút các nhà tuyển dụng và nhận được lương cao hơn so với những người bình thường. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người thuận tay trái thường có nỗi sợ lớn hơn những người thuận tay phải. Điều này cũng mở rộng ra nhiều kết luận về việc những người này dễ bị mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau các chấn thương tâm lý (PTSD). Những người thuận tay trái có khả năng uống rất nhiều một khi họ đã đụng đến rượu. Phần não phải cũng có những phản ứng khác biệt với rượu nên dẫn tới họ thường rất phụ thuộc vào loại đồ uống này. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu của 144 người thuận tay trái và thấy rằng đàn ông thường thuận tay trái hơn, chính xác là: ở nam giới chúng ta thấy nó thường xuyên hơn 23% so với phụ nữ. Dữ liệu được thu thập bởi Hiệp hội nghiên cứu Illinois cho thấy những người thuận tay trái có khả năng đa nhiệm tốt hơn những người thuận tay phải, những người thuận tay trái có thể nhớ mọi thứ tốt hơn những người thuận tay phải. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

Kể từ năm 1976, ngày 13/8 hàng năm là ngày lễ quốc tế của những ai thuận tay trái trên thế giới. Ngày lễ này được lập ra để thu hút sự chú ý của xã hội đối với những vấn đề mà những người thuận tay trái hay phải đối mặt. Các nhà khoa học cho rằng, thói quen thuận tay trái hình thành do sự biến đổi trong phát triển não của bào thai trong bụng mẹ. Một số nhà khoa học cho rằng, những người thuận tay trái thường thông minh và sáng tạo nhiều hơn những người thuận tay phải. Một điều thú vị là trong số những người thuận tay trái có không ít danh nhân của mọi thời đại và trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như Alexander xứ Macedon (356 – 323 trước CN); danh tướng La Mã Julius Caesar (100 – 44 trước CN); Đại đế Carolus (742 hay 747 – 814); hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte (1769-1821)... Bên cạnh đó còn có hai đại danh họa Leonadrdo di Vinci và Michelangelo; nhà văn Áo Franz Kafka, triết gia Friedrich Nietzsche; nữ văn sĩ Lewis Carroll; danh cầm Nicolo Paganini; hai nhạc sĩ vĩ đại Wolfgang Amadeus Mozart và Sergei Rakhmaninov… Có ý kiến cho rằng, người thuận tay trái có xu hướng đau đầu nhiều hơn so với những người thuận tay phải. Đây là một giả thuyết mặc dù chưa được công bố chính thức trong các tài liệu, nhưng từ các ví dụ thực tế có thể thấy rằng chúng hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu đã đọc Kinh Thánh, bạn sẽ thấy rằng, có rất nhiều vị anh hùng được đề cập đến đều là những người thuận tay trái. Rối loạn lưỡng cực, khủng hoảng và hội chứng tâm thần phân liệt (Schizophrenia) là các vấn đề về tâm lý mà những người thuận tay trái có khả năng hay mắc phải. Theo một tính toán, khoảng 40% những người thuận tay trái đều bị rối loạn tâm thần phân liệt. Những người thuận tay trái thường có "máu nghệ sỹ" và sáng tạo hơn so với những người thuận tay phải. Có lẽ vì sáng tạo hơn nên những người thuận tay trái thường rất thu hút các nhà tuyển dụng và nhận được lương cao hơn so với những người bình thường. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người thuận tay trái thường có nỗi sợ lớn hơn những người thuận tay phải. Điều này cũng mở rộng ra nhiều kết luận về việc những người này dễ bị mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau các chấn thương tâm lý (PTSD). Những người thuận tay trái có khả năng uống rất nhiều một khi họ đã đụng đến rượu. Phần não phải cũng có những phản ứng khác biệt với rượu nên dẫn tới họ thường rất phụ thuộc vào loại đồ uống này. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu của 144 người thuận tay trái và thấy rằng đàn ông thường thuận tay trái hơn, chính xác là: ở nam giới chúng ta thấy nó thường xuyên hơn 23% so với phụ nữ. Dữ liệu được thu thập bởi Hiệp hội nghiên cứu Illinois cho thấy những người thuận tay trái có khả năng đa nhiệm tốt hơn những người thuận tay phải, những người thuận tay trái có thể nhớ mọi thứ tốt hơn những người thuận tay phải. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV