Bí mật ẩn giấu trong tủ lạnh lớn nhất thế giới cho máy tính lượng tử

IBM chế tạo siêu tủ lạnh Goldeneye để làm lạnh máy tính lượng tử, với nhiệt độ thấp hơn không gian 1.000 lần. (Ảnh: IBM) Máy tính lượng tử yêu cầu nhiệt độ cực thấp để bảo vệ các trạng thái nhạy cảm của qubit khỏi bị nhiễu.(Ảnh: ZDNET) Goldeneye sử dụng hỗn hợp heli-3 và heli-4 để đạt mức nhiệt độ 25 mK, tương đương -273°C.(Ảnh: ZDNET) Với thể tích 1.7 m³ và trọng lượng 6.7 tấn, tủ lạnh này giúp giảm rung động gây nhiễu cho thiết bị lượng tử.(Ảnh: New Atlas) Thiết kế dạng mô-đun và vỏ sò cho phép tiếp cận phần cứng bên trong dễ dàng, tối ưu hóa thử nghiệm.(Ảnh: Inside Quantum Technology) Goldeneye có thể kết nối và làm mát ở nhiều biên độ nhiệt, chỉ chiếm 1/10 không gian của các tủ lạnh cũ.(Ảnh: New Scientist) Dù chưa được sử dụng trực tiếp, Goldeneye đặt nền tảng cho việc phát triển các tủ lạnh tiên tiến hơn trong tương lai.(Ảnh: New Scientist) Máy tính lượng tử hiện được ứng dụng trong các lĩnh vực như tài chính, quân sự, y học, hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo.(Ảnh: TechEBlog) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh “cỗ máy chống tận thế” 4.000 năm tuổi vừa được phát hiện.

IBM chế tạo siêu tủ lạnh Goldeneye để làm lạnh máy tính lượng tử, với nhiệt độ thấp hơn không gian 1.000 lần. (Ảnh: IBM) Máy tính lượng tử yêu cầu nhiệt độ cực thấp để bảo vệ các trạng thái nhạy cảm của qubit khỏi bị nhiễu.(Ảnh: ZDNET) Goldeneye sử dụng hỗn hợp heli-3 và heli-4 để đạt mức nhiệt độ 25 mK, tương đương -273°C.(Ảnh: ZDNET) Với thể tích 1.7 m³ và trọng lượng 6.7 tấn, tủ lạnh này giúp giảm rung động gây nhiễu cho thiết bị lượng tử.(Ảnh: New Atlas) Thiết kế dạng mô-đun và vỏ sò cho phép tiếp cận phần cứng bên trong dễ dàng, tối ưu hóa thử nghiệm.(Ảnh: Inside Quantum Technology) Goldeneye có thể kết nối và làm mát ở nhiều biên độ nhiệt, chỉ chiếm 1/10 không gian của các tủ lạnh cũ.(Ảnh: New Scientist) Dù chưa được sử dụng trực tiếp, Goldeneye đặt nền tảng cho việc phát triển các tủ lạnh tiên tiến hơn trong tương lai.(Ảnh: New Scientist) Máy tính lượng tử hiện được ứng dụng trong các lĩnh vực như tài chính, quân sự, y học, hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo .(Ảnh: TechEBlog) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh “cỗ máy chống tận thế” 4.000 năm tuổi vừa được phát hiện.