Trung Quốc "khoe" tủ lạnh máy tính lượng tử -273 độ, công nghệ khủng sao?

Trung Quốc vừa xuất xưởng tủ lạnh pha loãng, thiết bị quan trọng trong máy tính lượng tử siêu dẫn, đạt nhiệt độ gần -273 độ C. (Ảnh: CGTN) Tủ lạnh này do công ty Origin Quantum tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, phát triển độc lập. (Ảnh: Globaltimes) Thiết bị có thể đạt mức nhiệt 12 millikelvin (-273,138 độ C), làm lạnh trong 40 tiếng và khôi phục nhiệt độ trong 24 tiếng. (Ảnh: CGTN) Ngoài điện toán lượng tử, tủ lạnh pha loãng còn được ứng dụng trong vật lý vật chất ngưng tụ, khoa học vật liệu và thám hiểm không gian sâu. (Ảnh: Interesting Engineering) Origin Quantum là công ty điện toán lượng tử đầu tiên của Trung Quốc, sản xuất máy tính lượng tử siêu dẫn từ năm 2021. (Ảnh: The Quantum Insider) Với bước tiến này, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba, sau Mỹ và Canada, có khả năng cung cấp máy tính lượng tử hoàn chỉnh. (Ảnh: asiatimes)Máy tính lượng tử JiuZhang 3 mới của Trung Quốc đã xử lý bài toán siêu phức tạp trong một phần triệu giây. (Ảnh: Xinhua) Thành tựu này thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ lượng tử tiên tiến. (Ảnh: Researching) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh “cỗ máy chống tận thế” 4.000 năm tuổi vừa được phát hiện.

