Bí ẩn rùng rợn về Tam giác quỷ Bermuda, chuyên gia giải mã sao?

Trong những nghiên cứu của mình, ông chỉ ra rằng nguyên nhân hàng đầu của các vụ mất tích trong khu vực Tam giác quỷ Bermuda là do yếu tố xác suất, chứ không phải là các yếu tố siêu nhiên hay công nghệ cổ xưa từ Atlantis như nhiều giả thuyết từ trước đó đã đề cập. Kruszelnicki lý giải rằng số lượng các vụ mất tích ở Tam giác quỷ Bermuda không nhiều hơn so với các khu vực khác trên thế giới, và phần lớn có nguyên nhân từ thời tiết xấu hoặc sai lầm của người điều khiển phương tiện. Ông dẫn chứng bằng việc phân tích một số vụ mất tích nổi tiếng như vụ mất tích của Chuyến bay số 19 vào năm 1945, và chỉ ra rằng các vụ tai nạn này có thể do kinh nghiệm của phi công hạn chế hoặc điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các nghiên cứu từ Hiệp hội Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ cũng hỗ trợ quan điểm của Kruszelnicki, xác nhận rằng không có bằng chứng cho thấy các vụ mất tích ở Tam giác quỷ Bermuda xảy ra với tần suất cao hơn so với các khu vực khác trên thế giới. Các nguyên nhân có thể giải thích cho hiện tượng này bao gồm các yếu tố môi trường như thời tiết cực đoan và sự phức tạp của hệ thống giao thông ở khu vực này. Kruszelnicki đã thu hút sự chú ý của công chúng với quan điểm khoa học của mình về Tam giác quỷ Bermuda, và ông kiên định rằng không có bí ẩn siêu nhiên nào ở đây, chỉ là những hiện tượng được giải thích bằng khoa học. "Tam giác quỷ" Bermuda nằm ở phía tây bắc Đại Tây Dương. Ba điểm của "tam giác quỷ" này gồm: Miami, Bermuda và Puerto Rico. Theo một thống kê, trong thế kỷ 20, khoảng 50 con tàu và 20 chiếc máy bay đã biến mất bí ẩn ở "tam giác quỷ" Bermuda. Trong số này, nổi tiếng nhất là vụ mất tích của Chuyến bay 19. Đây là tên nhiệm vụ gồm một nhóm 5 máy bay ném ngư lôi của Hải quân Mỹ. Khi bay qua vùng biển "tam giác quỷ" Bermuda vào năm 1945, 5 máy bay trên bất ngờ gặp sự cố rồi biến mất bí ẩn, không để lại dấu vết nào.

