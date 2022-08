Bí ẩn loài bạch tuộc giống hệt ma, sống ở nơi không ai tin nổi

Đầu năm 2016, các nhà nghiên cứu đã công bố khám phá về Casper, một chú bạch tuộc trong suốt được phát hiện ở độ sâu 4.000 m ngoài khơi đảo Necker, gần Hawaii. Khi đó, các nhà khoa học khẳng định nó gần như chắn chắn là một loài mới. Bạch tuộc Casper được đặt theo tên một nhân vật ma trong phim hoạt hình. Bạch tuộc Casper màu trắng sáng, không vây, các xúc tu ngắn và dày. Đây là loài động vật chân đầu (cephalopods) duy nhất được camera của robot lặn quay lại ở độ sâu như vậy. Không giống như phần lớn các loài bạch tuộc, bạch tuộc “ma” được phát hiện không có vây và tất cả các giác đều nằm xếp thành một hàng trên mỗi xúc tu. Da của nó có màu sáng hoàn toàn khác biệt. Casper mang đến nhiều điều bí ẩn. Vì sao màu sắc của nó lại nhạt như thế? Bởi hầu hết bạch tuộc được xem là loài động vật ngụy trang tốt nhất dưới đáy đại dương nhờ khả năng đổi màu cơ thể giống với môi trường xung quanh. Ngay cả những loài bạch tuộc dưới biển sâu cũng có thể mang màu sắc sặc sỡ. Một số loài có sắc tố da sẫm màu để lẩn trốn trước con mồi phát sáng. Có thể màu sắc nhợt nhạt của Casper có thể do thức ăn của nó thiếu sắc tố. Một bí ẩn khác là các xúc tu của Casper đều ngắn, dù không phải do phạm vi tiếp cận của nó hạn chế. Và đáng lẽ bạch tuộc sống ở độ sâu nông hơn và ở môi trường nhiệt đới hơn thì xúc tu càng phải dài và mỏng hơn. Thay vì duỗi ra để lấy thức ăn, bạch tuộc "ma" đã sử dụng chiến thuật thay thế là xoay người sang xung quanh để miệng của nó, ở mặt dưới cơ thể, tiếp xúc trực tiếp với thức ăn. Hiện tại, loài bạch tuộc Casper nhợt nhạt và bí ẩn này vẫn chưa được đặt tên chính thức, vì mọi điều chúng ta biết về chúng chỉ qua hình ảnh. Chưa có ai thu thập được mẫu vật để nghiên cứu chi tiết. Được biết, loài bạch tuộc sinh sống ở vùng nước sâu và trông giống như con "ma" Casper đẻ trứng tại những vùng đáy biển có chứa nhiều khoáng vật và kim loại có giá trị, được sử dụng trong sản xuất điện thoại và máy vi tính. Đây là những địa điểm thu hút các công ty khai khoáng bởi lượng kim loại có chứa, bao gồm cả mangan. Việc khai thác kết thạch này có thể đẩy vòng đời của những con bạch tuộc vào nguy cơ. Bạch tuộc Casper rất phổ biến tại các vùng mỏ mangan, chính những nơi mà các thợ mỏ hi vọng lấy được thứ kim loại hấp dẫn này. Điều này có thể khiến loài bạch tuộc dễ thương này tuyệt chủng. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

