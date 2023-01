Bí ẩn “chú mèo báo tử”, nằm cạnh ai là người đó qua đời

Không phải do Oscar không thân thiện mà vì theo lời bác sĩ David Dosa làm việc ở đó, Oscar có một khả năng vô cùng đặc biệt có thể tiên đoán những cái chết sắp diễn ra. Cứ vài tiếng đồng hồ trước khi người bệnh chuẩn bị qua đời, con mèo lại nhảy lên giường người đó và nằm bên cạnh mặc dù nó hiếm khi chơi với bất kỳ ai. Tới nay, hơn 100 trường hợp đã được Oscar dự đoán chính xác, giúp Oscar trở thành '' chú mèo báo tử'' nổi tiếng trên truyền thông Mỹ những năm 2007 - 2010. Khi hiện tượng mèo Oscar được giới truyền thông đăng tải, ngành y tế bang Rhode Island quyết định thành lập một nhóm nghiên cứu về khả năng dị thường của nó cũng như về các hiện tượng xảy ra trên cơ thể con người khi sắp chết. Bác sĩ lão khoa David Dosa nói: “Theo quy luật sinh học, một người ở giai đoạn cận tử thì các mao mạch nằm dưới da không còn nhận được máu do tim bơm đến, dẫn đến lớp tế bào thượng bì trên bề mặt da cũng ngừng hoạt động, và Oscar có thể “ngửi” thấy phản ứng hóa học được phóng thích bởi những tế bào chết trên da bệnh nhân, hoặc nó cảm nhận được sự giảm chuyển động của các mô trong cơ thể bệnh nhân, đặc biệt là tim và phổi”. Bác sĩ lão khoa Eric Teno nói tiếp: “Một số động vật có thể dự đoán trước những hiện tượng thiên nhiên sắp xảy ra, chẳng hạn kiến dời tổ lên cao trước khi lũ lụt, dơi bay ra khỏi hang từng đàn vào ban ngày trước lúc động đất thì Oscar cũng thế. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu bằng cơ chế nào mà nó biết được bệnh nhân sắp lìa đời”. Theo nhóm nghiên cứu, hành vi của con mèo đôi lúc rất kỳ dị. Thông thường, mỗi ngày nó chỉ ngủ khoảng 4 tiếng và điều đặc biệt là từ khi Oscar xuất hiện khả năng siêu nhiên, nó không ở dưới khu nhà giặt nữa, mà chỉ ngủ trên bàn làm việc của bác sĩ David Dosa. Hình ảnh từ camera do nhóm nghiên cứu ghi lại cho thấy, sau khi thức giấc, Oscar mở một mắt nhìn ra xung quanh. Lát sau, nó mở cả hai mắt rồi nhảy xuống sàn nhà, đi ra hành lang. Tại đó, các điều dưỡng đã đặt sẵn cho nó một bát sữa. Tuy nhiên, có những lần nó không để ý đến bát sữa mà nó chạy thẳng đến cửa một phòng bệnh nào đó. Điều dưỡng Chloe nói: “Có lúc nó nằm im đợi chúng tôi mở cửa nhưng cũng có lúc nó cào vào cánh cửa, miệng kêu lên những tiếng rất chói tai. Sau này, chúng tôi hiểu rằng nếu nó rít lên như thế là để gọi chúng tôi cho nó vào vì nó biết trong phòng có người sắp chết”. Và mặc dù ở Trung tâm Teere House còn có 5 con mèo khác, trong đó có 3 con mèo cái nhưng Oscar chẳng hề ngó ngàng gì đến 3 con này, như thể việc tìm bạn tình để duy trì nòi giống là việc không cần thiết. Theo bác sĩ David Dosa, đến nay câu hỏi về khả năng kỳ lạ của mèo Oscar vẫn chưa có lời giải đáp. Nhóm nghiên cứu chỉ có thể suy luận rằng mèo Oscar “đánh hơi” được mùi tử khí trên thân thể của bệnh nhân sắp lìa đời. Hiện tại, Oscar đã sống được 17 năm trong lúc tuổi thọ tối đa của loài mèo chỉ là 18 năm. Và mặc dù nó đã rất yếu nhưng hàng ngày nó vẫn quanh quẩn trên các hành lang Trung tâm Teere House. Theo các bác sĩ và điều dưỡng ở đây, có lẽ một hôm nào đó Oscar sẽ thực hiện “nhiệm vụ báo tử” cho chính nó… >>>Xem thêm video: Cận cảnh sản phẩm linh vật mèo hút khách trước thềm Quý Mão 2023.

