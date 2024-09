Bí ẩn 62 học sinh chứng kiến một UFO hạ cánh gần trường

Trong suốt nhiều thập kỷ, những câu chuyện về UFO (Unidentified Flying Objects - Vật thể bay không xác định) đã thu hút sự chú ý của công chúng và giới khoa học. Những hiện tượng này không chỉ kích thích trí tưởng tượng mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về sự tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất. (Ảnh: The HISTORY Channel) UFO lần đầu tiên được ghi nhận vào giữa thế kỷ 20, với sự kiện nổi tiếng nhất là vụ Roswell năm 1947 tại New Mexico, Mỹ. Một vật thể lạ được cho là đã rơi xuống, và mặc dù chính phủ Mỹ tuyên bố đó chỉ là một khinh khí cầu thời tiết, nhiều người vẫn tin rằng đó là một tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. (Ảnh: UTA Libraries) Vào ngày 16/9/1994, 62 học sinh tại trường Ariel ở Ruwa, Zimbabwe, đã chứng kiến một UFO hạ cánh gần trường học của họ. (Ảnh: Adobe Stock) Các học sinh mô tả vật thể này có hình dạng đĩa màu bạc và nhìn thấy những sinh vật lạ với đôi mắt to màu đen. (Ảnh:BBC) Sự kiện này đã được xem xét lại trong bộ phim tài liệu “Encounters” trên Netflix, thu hút sự quan tâm của nhiều người. (Ảnh:Netflix) Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích hiện tượng UFO. Một số cho rằng đó chỉ là những hiện tượng tự nhiên hoặc các vật thể do con người tạo ra, như máy bay hoặc vệ tinh. Tuy nhiên, một số nhỏ các trường hợp vẫn chưa thể giải thích được, khiến nhiều người tin rằng chúng có thể là bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. (Ảnh:Patch) TS John Mack, một chuyên gia tâm thần học của Đại học Harvard, đã phỏng vấn nhiều nhân chứng và tin rằng họ không có dấu hiệu của bệnh tâm thần, cho rằng đây là những trải nghiệm có thật. (Ảnh:WHYY) Dù có nhiều tranh cãi và hoài nghi, hiện tượng UFO vẫn là một chủ đề hấp dẫn và đầy bí ẩn. Những câu chuyện và sự kiện liên quan đến UFO không chỉ kích thích trí tưởng tượng mà còn thúc đẩy sự nghiên cứu và khám phá về vũ trụ bao la. Liệu chúng ta có thực sự cô đơn trong vũ trụ này? Câu hỏi đó vẫn còn bỏ ngỏ và chờ đợi những khám phá mới trong tương lai. (Ảnh: The Mail & Guardian) Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư bằng chứng người ngoài hành tinh “đổ bộ” Trái Đất năm 1947.

Trong suốt nhiều thập kỷ, những câu chuyện về UFO (Unidentified Flying Objects - Vật thể bay không xác định) đã thu hút sự chú ý của công chúng và giới khoa học. Những hiện tượng này không chỉ kích thích trí tưởng tượng mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về sự tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất. (Ảnh: The HISTORY Channel) UFO lần đầu tiên được ghi nhận vào giữa thế kỷ 20, với sự kiện nổi tiếng nhất là vụ Roswell năm 1947 tại New Mexico, Mỹ. Một vật thể lạ được cho là đã rơi xuống, và mặc dù chính phủ Mỹ tuyên bố đó chỉ là một khinh khí cầu thời tiết, nhiều người vẫn tin rằng đó là một tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh . (Ảnh: UTA Libraries) Vào ngày 16/9/1994, 62 học sinh tại trường Ariel ở Ruwa, Zimbabwe, đã chứng kiến một UFO hạ cánh gần trường học của họ. (Ảnh: Adobe Stock) Các học sinh mô tả vật thể này có hình dạng đĩa màu bạc và nhìn thấy những sinh vật lạ với đôi mắt to màu đen. (Ảnh:BBC) Sự kiện này đã được xem xét lại trong bộ phim tài liệu “Encounters” trên Netflix, thu hút sự quan tâm của nhiều người. (Ảnh:Netflix) Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích hiện tượng UFO. Một số cho rằng đó chỉ là những hiện tượng tự nhiên hoặc các vật thể do con người tạo ra, như máy bay hoặc vệ tinh. Tuy nhiên, một số nhỏ các trường hợp vẫn chưa thể giải thích được, khiến nhiều người tin rằng chúng có thể là bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. (Ảnh:Patch) TS John Mack, một chuyên gia tâm thần học của Đại học Harvard, đã phỏng vấn nhiều nhân chứng và tin rằng họ không có dấu hiệu của bệnh tâm thần, cho rằng đây là những trải nghiệm có thật. (Ảnh:WHYY) Dù có nhiều tranh cãi và hoài nghi, hiện tượng UFO vẫn là một chủ đề hấp dẫn và đầy bí ẩn. Những câu chuyện và sự kiện liên quan đến UFO không chỉ kích thích trí tưởng tượng mà còn thúc đẩy sự nghiên cứu và khám phá về vũ trụ bao la. Liệu chúng ta có thực sự cô đơn trong vũ trụ này? Câu hỏi đó vẫn còn bỏ ngỏ và chờ đợi những khám phá mới trong tương lai. (Ảnh: The Mail & Guardian) Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư bằng chứng người ngoài hành tinh “đổ bộ” Trái Đất năm 1947.