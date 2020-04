Bên trong máy bay của Việt Nam chở hàng cứu trợ phòng chống COVID-19

Tối ngày 3/4 rạng sáng 4/4 Vietnam Airlines đã thực hiện hai chuyến bay đầu tiên chở hàng hoá trên khoang hành khách. Từng kiện hàng được các nhân viên bốc xếp lên cửa tàu bay. VIAGS sử dụng 15 nhân sự bốc xếp, 2 băng tải. Những tấn hàng được đóng thành kiện và được chuyển lên máy bay nhanh chóng theo băng chuyền. Các ghế trên khoang hành khách được bọc kín bằng nilon để đảm bảo các kiện hàng không làm hư hại tới ghế, điều này cũng giúp công tác vệ sinh và khử trùng máy bay sau khi kết thúc chuyến bay được thuận lợi. Giữa các ghế được luồn dây buộc sẵn để cột giữ các kiện hàng khi bộ phận bốc xếp chuyển tới nhằm thực hiện công đoạn xếp, buộc nhanh chóng. Sau khi các kiện hàng được đưa vào sắp xếp, giữa các kiện hàng và ghế được go lại theo hình lưới một lần nữa. Cận cảnh cách nhân viên chuyển từng kiện hàng lên máy bay theo cách chuyền tay sau khi nhận kiện hàng từ cửa máy bay. Quang cảnh khoang hành khách sau khi được xếp đầy ắp các kiện hàng. Nhân viên kiểm tra sẽ kiểm tra lại toàn bộc các vị trí buộc giữ hàng sau khi công đoạn xếp, buộc hoàn thành. Các vị trí phía dưới chân ghế nơi nối móc các dây buộc cũng được kiểm tra. Phần dây bên cạnh ghế, giúp với lối đi được kiểm tra kỹ, phần go không chắc sẽ rất dễ xảy ra tình trạng xô kiện hàng giữa 2 bên với nhau gây nguye hiểm. Đây cũng là một phần trong quy trình đã được quy định. Video do Vietnam Airline cung cấp.

