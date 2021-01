Bất ngờ về "xuất phát điểm" những tập đoàn nổi tiếng thế giới

Khởi nghiệp, Steve Wozniak lắp ráp máy tính siêu nhỏ Apple I vào năm 1975 cho một cuộc họp của Câu lạc bộ Máy tính Homebrew ở Thung lũng Silicon. Wozniak nói rằng chiếc máy cơ bản là "lần đầu tiên trong lịch sử có người gõ một ký tự trên bàn phím và thấy nó hiển thị trên màn hình máy tính của họ ngay trước mặt họ". Toyota được sáng lập vào năm 1926 với tên gọi Toyoda Automatic Loom Works, Ltd. bởi Sakichi Toyoda, nhà phát minh ra hàng loạt các mẫu máy dệt thủ công và tự động. Sản phẩm ấn tượng nhất trong số đó là Toyoda Automatic Loom, Type G, một máy dệt hoàn toàn tự động tốc độ cao với khả năng thay đổi con thoi mà không cần ngừng và hàng tá các phát minh khác.Google có nguồn gốc từ "BackRub", một dự án nghiên cứu được bắt đầu vào năm 1996 bởi Larry Page và Sergey Brin khi cả hai đều là nghiên cứu sinh tại Đại học Stanford ở Stanford, California. Dự án ban đầu cũng có sự tham gia của "người sáng lập thứ ba" không chính thức, Scott Hassan, lập trình viên chính, người đã viết nhiều mã cho công cụ Tìm kiếm Google ban đầu, nhưng đã rời đi trước khi Google chính thức được thành lập như một công ty. Samsung khởi đầu là một cửa hàng tạp hóa vào ngày 1/3/1938, bởi Lee Byung-chul. Ông bắt đầu kinh doanh tại Taegu, Hàn Quốc, bán mỳ và các hàng hóa khác được sản xuất trong và xung quanh thành phố, sau đó xuất khẩu chúng sang Trung Quốc và các tỉnh của nước này. Sau cuộc chiến Hàn Quốc và trong quá trình nước này tiến hành công nghiệp hóa, công ty đã mở rộng thành công sang ngành sản xuất - dệt may. Năm 1937, Patrick McDonald mở "The Airdrome", một quầy bán đồ ăn, trên đường Huntington Drive (Đường 66) gần Sân bay Monrovia ở thành phố Monrovia, California với xúc xích là một trong những mặt hàng đầu tiên được bán. Intel được sáng lập tại Mountain View, California, vào năm 1968, bởi Gordon E. Moore (nổi tiếng với Định luật Moore), một nhà hóa học, và Robert Noyce, một nhà vật lý học và là đồng phát minh ra mạch điện tử tích hợp. Paypal được sáng lập vào tháng 12/1998 với tên gọi Confinity, một công ty phát triển phần mềm bảo mật dành cho các thiết bị cầm tay. Confinity được sáng lập bởi Max Levchin, Peter Thiel, Luke Nosek, Ken Howery, Yu Pan và Russel Simmons. Vào tháng 3/2000, Confinity hợp nhất với X.com, một công ty ngân hàng trực tuyến sáng lập bởi Elon Musk. Twitter bắt đầu vào năm 2006 khi công ty podcast Odeo nhận ra rằng họ cần phải làm mới chính mình và bắt tay vào nghĩ ra những ý tưởng sáng tạo mới. Jack Dorsey đưa ra ý tưởng tạo ra một dịch vụ SMS cho phép người dùng giao tiếp với một nhóm nhỏ những người khác. Alice Comedies là một loạt phim hoạt hình do Walt Disney tạo ra vào những năm 1920, trong đó một cô bé người thật tên Alice (ban đầu do Virginia Davis thủ vai) và một chú mèo hoạt hình tên là Julius đã có những chuyến phiêu lưu trong một khung cảnh hoạt hình. Cửa hàng Starbucks đầu tiên được mở tại Seattle, Washington, vào ngày 31/3/1971, bởi 3 đối tác đã gặp nhau khi còn là sinh viên tại Đại học San Francisco: giáo viên tiếng Anh Jerry Baldwin, giáo viên lịch sử Zev Siegl và nhà văn Gordon Bowker đã được truyền cảm hứng để bán hàng thiết bị và hạt cà phê chất lượng cao của doanh nhân rang cà phê Alfred Peet sau khi ông dạy họ phong cách rang hạt của mình. Khởi nguồn của Nike đến từ một bài luận trong một lớp học kinh doanh nhỏ. Phil Knight lúc này đang tham gia học trường kinh doanh Stanford thì có ý tưởng về một công ty giày Nhật Bản chuyên sản xuất các sản phẩm chất lượng với giá thành rẻ hơn so với các thương hiệu của Đức đang thống trị thị trường vào thời điểm này. Facebook lần đầu tiên được biết đến với cái tên FaceMash và được thành lập vào năm 2003 bởi Mark Zuckerberg. Zuckerberg đã viết phần mềm cho trang web Facemash khi anh đang học năm thứ hai đại học. Sau Thế chiến thứ 2, nhà sáng lập Sony là Masaru Ibuka đã phát minh ra một sản phẩm nhằm giúp đỡ và phục vụ cho hàng triệu hộ gia đình đã được tiếp cận được với điện nhưng lại không có sản phẩm gia dụng nào để tận dụng được nó. Chúng ta đang nói đến nồi cơm điện đấy. Amazon bắt đầu là một cửa hàng sách trực tuyến từ năm 1994. Người sáng lập là Jeff Bezos lúc đầu quyết định gọi hiệu sách là “Cadabra”, vài tháng sau ông đổi tên thành Amazon.com, Inc., sau khi bị một luật sư nghe nhầm tên ban đầu của nó là "tử thi". Nintendo, thương hiệu video game từng tung ra những series để đời vào thập niên 1980 và 1990 như Mario, The Legend of Zelda, và Pokemon, thực ra là một trong những cái tên có tuổi đời cao nhất trong danh sách này. Nó được sáng lập vào năm 1889 với tư cách một công ty thẻ bài trụ sở tại Kyoto, Nhật Bản. LEGO là thương hiệu đồ chơi nổi tiếng với những viên gạch lồng vào nhau bằng nhựa được thành lập bởi một người thợ mộc - Ole Kirk Christiansen. Vật lộn để tìm đủ gỗ để đóng đồ nội thất trong thời kỳ suy thoái của Đan Mạch những năm 1930, Ole Kirk Kristiansen bắt đầu biến phế liệu gỗ thành đồ chơi trẻ em.

Khởi nghiệp, Steve Wozniak lắp ráp máy tính siêu nhỏ Apple I vào năm 1975 cho một cuộc họp của Câu lạc bộ Máy tính Homebrew ở Thung lũng Silicon. Wozniak nói rằng chiếc máy cơ bản là "lần đầu tiên trong lịch sử có người gõ một ký tự trên bàn phím và thấy nó hiển thị trên màn hình máy tính của họ ngay trước mặt họ". Toyota được sáng lập vào năm 1926 với tên gọi Toyoda Automatic Loom Works, Ltd. bởi Sakichi Toyoda, nhà phát minh ra hàng loạt các mẫu máy dệt thủ công và tự động. Sản phẩm ấn tượng nhất trong số đó là Toyoda Automatic Loom, Type G, một máy dệt hoàn toàn tự động tốc độ cao với khả năng thay đổi con thoi mà không cần ngừng và hàng tá các phát minh khác. Google có nguồn gốc từ "BackRub", một dự án nghiên cứu được bắt đầu vào năm 1996 bởi Larry Page và Sergey Brin khi cả hai đều là nghiên cứu sinh tại Đại học Stanford ở Stanford, California. Dự án ban đầu cũng có sự tham gia của "người sáng lập thứ ba" không chính thức, Scott Hassan, lập trình viên chính, người đã viết nhiều mã cho công cụ Tìm kiếm Google ban đầu, nhưng đã rời đi trước khi Google chính thức được thành lập như một công ty. Samsung khởi đầu là một cửa hàng tạp hóa vào ngày 1/3/1938, bởi Lee Byung-chul. Ông bắt đầu kinh doanh tại Taegu, Hàn Quốc, bán mỳ và các hàng hóa khác được sản xuất trong và xung quanh thành phố, sau đó xuất khẩu chúng sang Trung Quốc và các tỉnh của nước này. Sau cuộc chiến Hàn Quốc và trong quá trình nước này tiến hành công nghiệp hóa, công ty đã mở rộng thành công sang ngành sản xuất - dệt may. Năm 1937, Patrick McDonald mở "The Airdrome", một quầy bán đồ ăn, trên đường Huntington Drive (Đường 66) gần Sân bay Monrovia ở thành phố Monrovia, California với xúc xích là một trong những mặt hàng đầu tiên được bán. Intel được sáng lập tại Mountain View, California, vào năm 1968, bởi Gordon E. Moore (nổi tiếng với Định luật Moore), một nhà hóa học, và Robert Noyce, một nhà vật lý học và là đồng phát minh ra mạch điện tử tích hợp. Paypal được sáng lập vào tháng 12/1998 với tên gọi Confinity, một công ty phát triển phần mềm bảo mật dành cho các thiết bị cầm tay. Confinity được sáng lập bởi Max Levchin, Peter Thiel, Luke Nosek, Ken Howery, Yu Pan và Russel Simmons. Vào tháng 3/2000, Confinity hợp nhất với X.com, một công ty ngân hàng trực tuyến sáng lập bởi Elon Musk. Twitter bắt đầu vào năm 2006 khi công ty podcast Odeo nhận ra rằng họ cần phải làm mới chính mình và bắt tay vào nghĩ ra những ý tưởng sáng tạo mới. Jack Dorsey đưa ra ý tưởng tạo ra một dịch vụ SMS cho phép người dùng giao tiếp với một nhóm nhỏ những người khác. Alice Comedies là một loạt phim hoạt hình do Walt Disney tạo ra vào những năm 1920, trong đó một cô bé người thật tên Alice (ban đầu do Virginia Davis thủ vai) và một chú mèo hoạt hình tên là Julius đã có những chuyến phiêu lưu trong một khung cảnh hoạt hình. Cửa hàng Starbucks đầu tiên được mở tại Seattle, Washington, vào ngày 31/3/1971, bởi 3 đối tác đã gặp nhau khi còn là sinh viên tại Đại học San Francisco: giáo viên tiếng Anh Jerry Baldwin, giáo viên lịch sử Zev Siegl và nhà văn Gordon Bowker đã được truyền cảm hứng để bán hàng thiết bị và hạt cà phê chất lượng cao của doanh nhân rang cà phê Alfred Peet sau khi ông dạy họ phong cách rang hạt của mình. Khởi nguồn của Nike đến từ một bài luận trong một lớp học kinh doanh nhỏ. Phil Knight lúc này đang tham gia học trường kinh doanh Stanford thì có ý tưởng về một công ty giày Nhật Bản chuyên sản xuất các sản phẩm chất lượng với giá thành rẻ hơn so với các thương hiệu của Đức đang thống trị thị trường vào thời điểm này. Facebook lần đầu tiên được biết đến với cái tên FaceMash và được thành lập vào năm 2003 bởi Mark Zuckerberg. Zuckerberg đã viết phần mềm cho trang web Facemash khi anh đang học năm thứ hai đại học. Sau Thế chiến thứ 2, nhà sáng lập Sony là Masaru Ibuka đã phát minh ra một sản phẩm nhằm giúp đỡ và phục vụ cho hàng triệu hộ gia đình đã được tiếp cận được với điện nhưng lại không có sản phẩm gia dụng nào để tận dụng được nó. Chúng ta đang nói đến nồi cơm điện đấy. Amazon bắt đầu là một cửa hàng sách trực tuyến từ năm 1994. Người sáng lập là Jeff Bezos lúc đầu quyết định gọi hiệu sách là “Cadabra”, vài tháng sau ông đổi tên thành Amazon.com, Inc., sau khi bị một luật sư nghe nhầm tên ban đầu của nó là "tử thi". Nintendo, thương hiệu video game từng tung ra những series để đời vào thập niên 1980 và 1990 như Mario, The Legend of Zelda, và Pokemon, thực ra là một trong những cái tên có tuổi đời cao nhất trong danh sách này. Nó được sáng lập vào năm 1889 với tư cách một công ty thẻ bài trụ sở tại Kyoto, Nhật Bản. LEGO là thương hiệu đồ chơi nổi tiếng với những viên gạch lồng vào nhau bằng nhựa được thành lập bởi một người thợ mộc - Ole Kirk Christiansen. Vật lộn để tìm đủ gỗ để đóng đồ nội thất trong thời kỳ suy thoái của Đan Mạch những năm 1930, Ole Kirk Kristiansen bắt đầu biến phế liệu gỗ thành đồ chơi trẻ em.