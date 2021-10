Bất ngờ "tóm được" UFO lơ lửng trên biển, lấy đà bay vào không gian?

Trong video đăng tải trên trang cá nhân của mình, Scott C. Waring cho rằng đây chính là UFO - "chiếc tàu" bí ẩn của người ngoài hành tinh, đã sẵn sàng rời đại dương và phóng lên vũ trụ. Đoạn phim được ghi lại từ Trạm vũ trụ ISS vào thứ Ba tuần trước (12/10). Qua video có thể thấy một vật thể giống như đám mây nằm bất động ngay trên đại dương. "Vật thể này là một UFO hình khối bay giữa biển. Nó có thể đã trốn dưới đáy dương. Và giờ đây nổi lên mặt nước, để sẵn sàng bay vào vũ trụ", Scott chia sẻ trong phần mô tả của video. Trong một ảnh chụp màn hình cận cảnh, Scott mô tả chi tiết về "hai hình vuông nhỏ hơn", được cho là đã gắn vào bên cạnh của một UFO ở thể rắn. Thợ săn UFO nổi tiếng này cho biết, cái bóng của UFO đã in lại trên mặt nước biển. Chi tiết này khẳng định rằng đây dường như không phải là một trục trặc về hình ảnh. Gần đây, đã liên tiếp có những báo cáo về sự xuất hiện của vật thể bay không xác định tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng chưa có sự giải thích nào từ các nhà khoa học, cũng như cơ quan có thẩm quyền. Vladimir Azhazha, một cựu sĩ quan hải quân và là nhà nghiên cứu UFO nổi tiếng của Nga cho biết: “Hơn 65% những lần nhìn thấy UFO đều liên quan đến nước biển và nước hồ, vì vậy UFO thích ẩn mình trong nước”. Trong một tài liệu báo cáo tuyệt mật, một tàu ngầm hạt nhân đã phát hiện 6 vật thể không xác định đang đuổi theo nó trong một nhiệm vụ chiến đấu. Thấy sắp bị đuổi kịp, thuyền trưởng liền ra lệnh cho tàu ngầm ngoi lên khỏi mặt biển. Vật thể không xác định cũng nổi lên và bay đi với tốc độ cực cao. Một vụ việc khác xảy ra vào năm 1982, khi một nhóm thợ lặn quân sự đang huấn luyện trên hồ Baikal thì họ bất ngờ nhìn thấy một nhóm sinh vật có hình dạng giống người mặc áo khoác màu bạc. Điều không thể ngờ là, trong lúc cố bắt người ngoài hành tinh thì 3 người đã bị chết và 4 người bị thương nặng. Thủ tướng Nga Medvedev trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình cho biết ông đã nhận được các tài liệu bí mật về vũ khí hạt nhân và người ngoài hành tinh khi nhậm chức, và những tài liệu này được các cơ quan đặc biệt lưu giữ. Thiếu tướng FIB Vasily Yeremenko của Học viện Quốc phòng và Thực thi Pháp luật Nga từng đưa ra 3 kết luận. Ông tin rằng điều này là do khoa học hiện đại tạm thời không thể giải thích hiện tượng này; hoặc đó có thể là một máy bay giám sát không người lái của quân đội Mỹ hay Nhật Bản; hoặc UFO có thể là một phi thuyền của người ngoài hành tinh. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

