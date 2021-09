Bất ngờ loài bướm xinh như thiên thần nhưng hung dữ nhất thế gian

Mới đây, các nhà khoa học do chuyên gia Yi-Kai Tea, Trường ĐH Sydney (Úc), dẫn đầu đã phát hiện ra hành vi ghê rợn của loài bướm bông tai (Daniadae). Họ đã chứng kiến một số con bướm bông tai trưởng thành quấy rối, tấn công và thậm chí tàn sát con non cùng loài hoặc cùng họ, điều chưa từng được ghi nhận trước đây ở bất kỳ loài bướm nào khác. Những con bướm đực này sử dụng móng vuốt nhỏ ở chân để "xé sâu bướm và hút chất lỏng rỉ ra trong vòng nhiều giờ", cho dù sâu bướm còn sống hay đã chết. Các nhà nghiên cứu cho rằng hành vi gây sốc này nhằm mục đích hấp thụ nọc độc alkaloid bên trong ấu trùng. Trước đây, bướm bông tai cũng từng được quan sát thấy ăn thịt châu chấu và lá của các loài thực vật có chứa chất độc alkaloid. Việc hấp thụ alkaloid rất quan trọng đối với bướm bông tai như một cơ chế tự vệ. Hợp chất này làm cho chúng trở nên "kém ngon" và "độc hại", khiến những kẻ săn mồi tránh xa. Đáng chú ý, chất độc alkaloid đó giúp bướm đực tạo ra pheromone giao phối như một "món quà tán tỉnh" thu hút bướm cái. Trước đây, đã có báo cáo rằng bướm đực "ăn xác côn trùng chứa hoá chất" nhưng đây là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện chúng "làm thịt" cả sâu bướm. Các nhà khoa học ghi nhận hành vi hung hăng của bướm bông tai lần đầu tiên vào năm 2019 và đặt tên nó bằng thuật ngữ "Kleptopharmacophagy". Sau khi một con sâu bướm bị "xé" bởi bướm đực, mùi hương từ vết thương có thể thu hút những con bướm đực khác và khuyến khích chúng mở rộng vết rách để hút chất lỏng. Hành vi tấn công con non để hấp thụ độc tố của bướm Daniadae được phát hiện bởi nhà tự nhiên học Jonathan Wei Soong người Singpore và Yi-Kai Tea trong lúc tham quan Khu bảo tồn Thiên nhiên Tangkoko Batuangus ở phía bắc đảo Sulawesi của Indonesia. Yi-Kai Tea nói rằng vẫn còn nhiều câu hỏi cần giải đáp, chẳng hạn hoá chất nào thu hút những con bướm đực tìm đến sâu bướm và những con bướm đực ở các nơi khác trên thế giới có cùng hành vi như vậy hay không. "Bướm có một loạt hành vi thực sự ghê rợn. Một ví dụ là hiện tượng những con bướm đực cố gắng xâm nhập vào nhộng, hay những con bướm cái chưa hoàn thành quá trình biến thái, và buộc chúng phải giao phối", Yi-Kai Tea cho biết thêm. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

