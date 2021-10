Bất ngờ lí do khiến Facebook, Instagram đồng loạt sập toàn cầu

Hiện tượng Facebook bị sập diễn ra từ 22h ngày 4/10/2021, người dùng cho biết họ không thể tải được bất kỳ thông tin gì và trang web cũng thông báo "không thể truy cập". Bên cạnh Facebook, ngay cả Messenger, Instagram và WhatsApp đều trong tình trạng không thể sử dụng khiến người dùng vô cùng hoang mang. Theo chuyên trang theo dõi sự cố toàn cầu DownDetector, các dịch vụ của Facebook hiện đang ghi nhận sự cố khắp thế giới với hơn 82.000 báo cáo lỗi trên trang chủ Facebook.com, 76.000 báo cáo lỗi trên Instagram. Andy Stone - người phát ngôn của Facebook thông báo họ đã nhận ra vấn đề: "Chúng tôi biết rằng một số người đang gặp sự cố khi truy cập vào các ứng dụng và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi đang nỗ lực để mọi thứ trở lại bình thường nhanh nhất có thể và chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào". Một số chuyên gia trên thế giới nhận định, nguyên nhân sập Facebook có thể do DNS tức hệ thống tên miền. Khi người dùng nhập “Facebook.com” vào trình duyệt của mình, máy tính không thể chuyển đổi dữ liệu đó thành dữ liệu thực tế tạo nên trang web Facebook. John Graham-Cumming - Giám đốc công nghệ của Cloudflare, một công ty cơ sở hạ tầng web chia sẻ trên Twitter của mình rằng, vấn đề có thể xảy ra với các máy chủ của Facebook, vốn không cho phép mọi người kết nối với các trang web của nó như Instagram và WhatsApp. Máy tính chuyển đổi các trang web như facebook.com thành địa chỉ giao thức nội bộ thông qua một hệ thống được ví như sổ địa chỉ của điện thoại. Cloudflare cung cấp một số hệ thống hỗ trợ cơ sở hạ tầng Internet của Facebook. "Thông thường, mọi người thường đặt câu hỏi liệu sự cố có liên quan đến tấn công mạng hay không. Hiện tại chúng ta chưa thể trả lời. Cũng có thể, đây chỉ là lỗi kỹ thuật hoặc lỗi do con người" - Jake Moore, chuyên gia về an ninh mạng cho biết. Sự việc này đã gây náo loạn toàn thế giới khi Facebook đang là nền tảng cung cấp nhiều dịch vụ quan trọng trên Internet. Những tờ báo lớn trên thế giới cũng đồng loạt đưa tin và sự việc cũng khiến cổ phiếu của Facebook cũng giảm xuống hơn 5%. CNN là một trong những nơi đầu tiên đăng tải thông tin Facebook sập diện rộng cùng các ứng dụng trong hệ sinh thái của họ như Messenger, Instagram hay WhatsApp. Trang CNBC cũng lập tức lên bài chia sẻ về sự cố này. Các sự cố trên diện rộng đối với Facebook hiếm khi xảy ra và thường được khắc phục sớm, nên trường hợp kéo dài hơn 2 tiếng như lần này khá hiếm gặp. Trang tin The Independent của Anh thậm chí còn làm hẳn bài tường thuật về tình hình sập của Facebook. Có vẻ như sự cố lần này đang nhận được sự quan tâm rất lớn. Đến nay, phía Facebook vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân của sự cố này. Các chuyên gia khác cũng cho biết còn quá sớm để khẳng định điều gi đã gây ra sự náo loạn toàn cầu này. Mời các bạn xem video: Lừa đảo chiếm đoạt tài khoản Facebook. Nguồn: VTV

