Bất ngờ khi biết nguyên mẫu đầu tiên của những chiếc iPhone

Những tấm hình chụp lại mẫu máy iPhone M86 được The Verge đăng tải. Chúng cho thấy về cơ bản đội ngũ của Apple đã làm việc với một bảng mạch gắn màn hình khi phát triển chiếc iPhone đầu tiên. Trong những hình ảnh này, người dùng có thể thấy rất nhiều thành phần quen thuộc như các phụ kiện kết nối, cộng mạng LAN, thẻ SIM, jack cắm tai nghe 3,5 mm… Theo The Verge, mẫu iPhone M86 này đã được sử dụng bởi các kĩ sư khi họ phát triển phần mềm iOS phiên bản đầu tiên (ngay cả trước khi nó có tên gọi là iOS) và được dùng để thử nghiệm các chức năng sóng radio. Sở dĩ những người am hiểu về Apple có thể nhận ra ngay đâu là một mẫu máy thử nghiệm nhờ bảng mạch màu đỏ của nó, trong khi đó ở các phiên bản bảng mạch thương mại của Apple, chúng thường có màu xanh lá hoặc xanh nước biển. Mẫu iPhone này cũng có một số linh kiện từ nhiều công ty khác, ví dụ như chip và module nhớ của Samsung cùng với đó là nhiều con chip khác của Intel, Infineon, CSR, Marvell, và Skyworks. Mặc dù không có một chiếc quạt làm mát CPU hoặc một thanh RAM, nguyên mẫu này có chung một số thành phần tương tự với phần cứng PC cũ. Có một cổng kết nối ở phía trên dùng để kiểm tra các phụ kiện iPod vì iPhone nguyên bản cũng sử dụng cổng 30-pin, cổng LAN để kết nối mạng. Ngày nay, Apple không còn sử dụng các bo mạch lớn như vậy để phát triển iPhone. Công ty đã chuyển sang các bo mạch nhỏ hơn cho iPhone 4, với vỏ bảo vệ lớn, cồng kềnh tương tự những model gần đây. Hình ảnh nguyên mẫu của chiếc iPhone đầu tiên gợi nhớ lại giai đoạn phát triển phức tạp và bí mật để tạo ra sản phẩm được hàng triệu người sử dụng hiện nay. Thật hiếm khi thấy được một nguyên mẫu như vậy, đặc biệt là hơn 10 năm sau khi chiếc iPhone đầu tiên được tung ra thị trường. Một bản nguyên mẫu iPhone 2G

