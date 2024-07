Bất ngờ bắt gặp quái vật Bigfoot to lớn trong rừng?

Một đoạn clip ghi lại hình ảnh một sinh vật to lớn nghi ngờ là quái vật Bigfoot trong khu rừng ở miền nam xứ Wales gây hoang mang cho nhiều người dân. Clip được quay bởi Jason Parsons, 40 tuổi, khi anh phát hiện những dấu vết lạ trong rừng tại khu vực núi Caerphilly. Jason Parsons cho biết, anh phát hiện những mảnh gỗ hình chữ X và các cành cây bị gãy kỳ lạ khi đi sâu vào rừng. Khi về nhà xem lại clip, Jason mới nhận ra hình ảnh một bóng đen giống sinh vật to lớn di chuyển trong rừng, mà anh tin là Bigfoot. Đây có thể là lần đầu tiên hình ảnh của Bigfoot xuất hiện ở Anh. Đoạn clip của Jason đã gây hoảng sợ cho nhiều người dân sống gần khu vực rừng này và đã được gửi cho Adam Bird, đồng sáng lập tổ chức nghiên cứu Bigfoot ở Anh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoài nghi về sự xuất hiện của Bigfoot, cho rằng hình ảnh trong clip không rõ ràng và có thể chỉ là cây cối đung đưa. Quái vật Bigfoot (hay còn gọi Sasquatch) là một trong những sinh vật bí ẩn nhất thế giới. Nó trở thành chủ đề tranh luận khiến các nhà khoa học "đau đầu" đi tìm bằng chứng để chứng minh Bigfoot có thật hay không. Những câu chuyện về quái vật Bigfoot trở nên phổ biến kể từ năm 1958. Khi ấy, một vài người dân Mỹ báo cáo nhìn thấy những dấu chân khổng lồ được cho là của sinh vật bí ẩn này. Trong những thập kỷ sau đó, một số nhân chứng kể rằng đã nhìn thấy Bigfoot từ xa. Họ mô tả sinh vật bí ẩn có cơ thể to lớn, cao khoảng 2-3m, trọng lượng hơn 230 kg. Bigfoot được bao phủ trong lớp lông màu đen hoặc nâu sẫm. Sinh vật giống linh trưởng cao lớn đầy lông đi bằng hai chân này thường thoắt ẩn, thoắt hiện, rất khó bắt gặp. Tổ chức Nghiên cứu Bigfoot Field (BFRO) cho hay, quái vật Bigfoot phát ra một mùi hôi thối nồng nặc. Dù đứng cách xa quái vật huyền bí này nhưng một vài nhân chứng vẫn ngửi thấy mùi khó chịu của nó. Mời quý độc giả xem thêm video: Rùng mình xem sinh vật lạ phun nọc như nhả tơ.

