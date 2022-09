Bất ngờ 10 động vật nguy hiểm nhất hành tinh, chớ dại đến gần

1. Ếch độc phi tiêu vàng: Ếch độc phi tiêu vàng không dài quá 5cm, thường sống trong rừng mưa nhiệt đới, nơi độ ẩm cao và sống thành bầy. Đây là loài chết chóc nhất trong số các loài lưỡng cư. Ếch độc phi tiêu vàng chứa đủ chất độc có thể giết chết 10 người. Chất độc này thấm qua da, tấn công nhanh vào hệ thần kinh khiến nạn nhân đau đớn, co giật, sốt và tê liệt. 2. Trâu rừng Châu Phi: Được mệnh danh là "cái chết đen”, trâu rừng Châu Phi giết chết khoảng 200 người mỗi năm. Với vẻ bên ngoài to lớn đáng sợ cùng cặp sừng uốn cong rắn chắc, trâu rừng Châu Phi nặng tới 835 kg. Loài động vật hoang dã ăn cỏ này khá hiền lành trừ khi chúng bị quấy rầy. 3. Bạch tuộc vòng xanh: Mặc dù nó có kích thước bằng một quả bóng golf, nhưng nọc độc của bạch tuộc vòng xanh đủ mạnh để giết chết 26 người trưởng thành và cho đến nay vẫn chưa có thuốc giải. Rất hiếm có trường hợp tử vong nào được báo cáo do loài động vật này nhưng tốt hơn hết đừng chạm vào chúng. 4. Culi chậm: Đây là loài linh trưởng có nọc độc duy nhất. Culi lờ đờ có vẻ ngoài trông dễ thương và đáng yêu nhưng chúng hoàn toàn có thể gây chết người. Khi bị rình rập đe dọa chúng tiết ra nọc độc trải qua vết cắn hoàn toàn có thể gây sốc phản vệ và gây tử trận ở người. 5. Ốc sên nước ngọt: Gây ra 4.400 ca tử vong mỗi năm, ốc sên nước ngọt truyền ký sinh trùng gây bệnh sán máng cho con người. Tại một số nước, loài động vật nhuyễn thể nước ngọt này được thu thập để làm thực phẩm. Trong trường hợp chúng không được làm sạch kỹ lưỡng, ký sinh trùng sẽ dễ dàng lây lan và làm tổ trong vật chủ mới, chính là cơ thể con người. 6. Ong bắp cầy khổng lồ châu Á: Gây ra 30-50 ca tử vong ở Nhật Bản mỗi năm, Ong bắp cầy khổng lồ châu Á chỉ to bằng ngón tay cái bình thường của con người. Một con ong bắp cầy đủ nọc độc để giết 10 con chuột, thậm chí có thể giết chết người nếu có nhiều vết đốt. 7. Ruồi xê xê: Là một loài côn trùng hút máu và truyền bệnh nguy hiểm nhất thế giới, ruồi ngủ xê xê Châu Phi mang kí sinh trùng chứa mầm bệnh gây bệnh ngủ ở người và bệnh nagana ở vật. Bệnh nhân dễ rơi vào trạng thái hôn mê sâu và điều này sẽ sớm dẫn đến cái chết. 8. Kiến lửa: Loài vật có màu đỏ nâu này có xu hướng rất hung dữ, thường xuyên tấn công người hơn các loài kiến khác. Khi bị kiến lửa cắn, nạn nhân sẽ có biểu hiện ngứa ngáy, đau rát thậm chí có thể gây sốc phản vệ dẫn đến tử vong. 9. Sứa hộp: Người ta có thể lầm tưởng sinh vật bé nhỏ và mỏng manh này là loài vô hại. Nhưng thực tế, độc tố của sứa hộp thuộc loại mạnh nhất thế giới. Nếu không may bị loài động vật nguy hiểm này tấn công, nạn nhân có thể bị tê liệt, ngưng tim và thậm chí tử vong trong vòng vài phút. 10. Cá nóc: Cá nóc được đánh giá là loài có độc tố đứng thứ 2 chỉ sau loài ếch độc phi tiêu vàng. Cá nóc độc có trong nội tạng, da, cơ bụng, túi tinh và đặc biệt là trong trứng cá. Khi bị đe dọa, cơ thể chúng sẽ phồng lên. Chất độc trong cá nóc không bị phá hủy ở nhiệt độ sôi hay các phương pháp chế biến thực phẩm khác như làm khô. Đây là một chất độc thần kinh rất mạnh có thể gây ra tình trạng liệt cơ, suy hô hấp thậm chí là tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời. Mời quý độc giả xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất || Những Điều Kỳ Thú.

1. Ếch độc phi tiêu vàng: Ếch độc phi tiêu vàng không dài quá 5cm, thường sống trong rừng mưa nhiệt đới, nơi độ ẩm cao và sống thành bầy. Đây là loài chết chóc nhất trong số các loài lưỡng cư. Ếch độc phi tiêu vàng chứa đủ chất độc có thể giết chết 10 người. Chất độc này thấm qua da, tấn công nhanh vào hệ thần kinh khiến nạn nhân đau đớn, co giật, sốt và tê liệt. 2. Trâu rừng Châu Phi: Được mệnh danh là "cái chết đen”, trâu rừng Châu Phi giết chết khoảng 200 người mỗi năm. Với vẻ bên ngoài to lớn đáng sợ cùng cặp sừng uốn cong rắn chắc, trâu rừng Châu Phi nặng tới 835 kg. Loài động vật hoang dã ăn cỏ này khá hiền lành trừ khi chúng bị quấy rầy. 3. Bạch tuộc vòng xanh: Mặc dù nó có kích thước bằng một quả bóng golf, nhưng nọc độc của bạch tuộc vòng xanh đủ mạnh để giết chết 26 người trưởng thành và cho đến nay vẫn chưa có thuốc giải. Rất hiếm có trường hợp tử vong nào được báo cáo do loài động vật này nhưng tốt hơn hết đừng chạm vào chúng. 4. Culi chậm: Đây là loài linh trưởng có nọc độc duy nhất. Culi lờ đờ có vẻ ngoài trông dễ thương và đáng yêu nhưng chúng hoàn toàn có thể gây chết người. Khi bị rình rập đe dọa chúng tiết ra nọc độc trải qua vết cắn hoàn toàn có thể gây sốc phản vệ và gây tử trận ở người. 5. Ốc sên nước ngọt: Gây ra 4.400 ca tử vong mỗi năm, ốc sên nước ngọt truyền ký sinh trùng gây bệnh sán máng cho con người. Tại một số nước, loài động vật nhuyễn thể nước ngọt này được thu thập để làm thực phẩm. Trong trường hợp chúng không được làm sạch kỹ lưỡng, ký sinh trùng sẽ dễ dàng lây lan và làm tổ trong vật chủ mới, chính là cơ thể con người. 6. Ong bắp cầy khổng lồ châu Á: Gây ra 30-50 ca tử vong ở Nhật Bản mỗi năm, Ong bắp cầy khổng lồ châu Á chỉ to bằng ngón tay cái bình thường của con người. Một con ong bắp cầy đủ nọc độc để giết 10 con chuột, thậm chí có thể giết chết người nếu có nhiều vết đốt. 7. Ruồi xê xê: Là một loài côn trùng hút máu và truyền bệnh nguy hiểm nhất thế giới, ruồi ngủ xê xê Châu Phi mang kí sinh trùng chứa mầm bệnh gây bệnh ngủ ở người và bệnh nagana ở vật. Bệnh nhân dễ rơi vào trạng thái hôn mê sâu và điều này sẽ sớm dẫn đến cái chết. 8. Kiến lửa: Loài vật có màu đỏ nâu này có xu hướng rất hung dữ, thường xuyên tấn công người hơn các loài kiến khác. Khi bị kiến lửa cắn, nạn nhân sẽ có biểu hiện ngứa ngáy, đau rát thậm chí có thể gây sốc phản vệ dẫn đến tử vong. 9. Sứa hộp: Người ta có thể lầm tưởng sinh vật bé nhỏ và mỏng manh này là loài vô hại. Nhưng thực tế, độc tố của sứa hộp thuộc loại mạnh nhất thế giới. Nếu không may bị loài động vật nguy hiểm này tấn công, nạn nhân có thể bị tê liệt, ngưng tim và thậm chí tử vong trong vòng vài phút. 10. Cá nóc: Cá nóc được đánh giá là loài có độc tố đứng thứ 2 chỉ sau loài ếch độc phi tiêu vàng. Cá nóc độc có trong nội tạng, da, cơ bụng, túi tinh và đặc biệt là trong trứng cá. Khi bị đe dọa, cơ thể chúng sẽ phồng lên. Chất độc trong cá nóc không bị phá hủy ở nhiệt độ sôi hay các phương pháp chế biến thực phẩm khác như làm khô. Đây là một chất độc thần kinh rất mạnh có thể gây ra tình trạng liệt cơ, suy hô hấp thậm chí là tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời. Mời quý độc giả xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất || Những Điều Kỳ Thú.