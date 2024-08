Báo động những loài động vật sắp tuyệt chủng trên thế giới

1. Tê giác Java: Tê giác Java, một trong những loài động vật quý hiếm nhất trên Trái đất, chỉ còn khoảng 60 cá thể sống sót trong Vườn Quốc gia Ujung Kulon ở Indonesia. Môi trường sống của chúng đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hoạt động nông nghiệp và xây dựng. (Ảnh: Radio Free Asia) 2. Hổ Sumatra: Loài hổ này chỉ còn tồn tại tại đảo Sumatra, Indonesia, với số lượng chỉ khoảng 400 cá thể. Chúng đang bị đe dọa bởi săn bắt và mất môi trường sống do khai thác gỗ và trồng cọ dầu.(Ảnh: Wikipedia) 3. Vượn cao vít: Loài vượn này hiện chỉ tồn tại ở biên giới Trung Quốc và Việt Nam, với số lượng khoảng 30 cá thể. Môi trường sống của chúng đang bị phá hủy do hoạt động khai thác gỗ và nông nghiệp.(Ảnh: WANEE Asia) 4. Cá cơm Vaquita: Loài cá heo nhỏ bé này chỉ còn khoảng 10 cá thể tồn tại trong vùng biển phía Bắc Vịnh California, Mexico. Hoạt động đánh bắt cá quá mức và việc sử dụng lưới kéo đang đẩy loài này đến bờ vực tuyệt chủng.(Ảnh: Smithsonian Magazine) 5. Tê tê: Tê tê là một trong những loài động vật bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới vì vảy của chúng được sử dụng trong y học cổ truyền. Cả bốn loài tê tê ở châu Á và bốn loài ở châu Phi đều đang bị đe dọa nghiêm trọng.(Ảnh: LinkedIn) 6. Gorilla núi: Loài khỉ đột này chỉ còn khoảng 1.000 cá thể sống sót ở các vùng núi của Rwanda, Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo. Chúng bị đe dọa bởi săn bắt và bệnh tật, cũng như sự suy giảm môi trường sống do khai thác mỏ và xung đột vũ trang.(Ảnh: World Wildlife Fund) 7. Rùa da: Loài rùa lớn nhất thế giới này đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do săn bắt, ô nhiễm biển, và mất bãi đẻ trứng do biến đổi khí hậu. Chúng hiện chỉ còn lại một số lượng nhỏ ở các vùng biển trên toàn cầu. (Ảnh: Wikipedia) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

1. Tê giác Java: Tê giác Java, một trong những loài động vật quý hiếm nhất trên Trái đất, chỉ còn khoảng 60 cá thể sống sót trong Vườn Quốc gia Ujung Kulon ở Indonesia. Môi trường sống của chúng đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hoạt động nông nghiệp và xây dựng. (Ảnh: Radio Free Asia) 2. Hổ Sumatra: Loài hổ này chỉ còn tồn tại tại đảo Sumatra, Indonesia, với số lượng chỉ khoảng 400 cá thể. Chúng đang bị đe dọa bởi săn bắt và mất môi trường sống do khai thác gỗ và trồng cọ dầu.(Ảnh: Wikipedia) 3. Vượn cao vít: Loài vượn này hiện chỉ tồn tại ở biên giới Trung Quốc và Việt Nam, với số lượng khoảng 30 cá thể. Môi trường sống của chúng đang bị phá hủy do hoạt động khai thác gỗ và nông nghiệp.(Ảnh: WANEE Asia) 4. Cá cơm Vaquita: Loài cá heo nhỏ bé này chỉ còn khoảng 10 cá thể tồn tại trong vùng biển phía Bắc Vịnh California, Mexico. Hoạt động đánh bắt cá quá mức và việc sử dụng lưới kéo đang đẩy loài này đến bờ vực tuyệt chủng .(Ảnh: Smithsonian Magazine) 5. Tê tê: Tê tê là một trong những loài động vật bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới vì vảy của chúng được sử dụng trong y học cổ truyền. Cả bốn loài tê tê ở châu Á và bốn loài ở châu Phi đều đang bị đe dọa nghiêm trọng.(Ảnh: LinkedIn) 6. Gorilla núi: Loài khỉ đột này chỉ còn khoảng 1.000 cá thể sống sót ở các vùng núi của Rwanda, Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo. Chúng bị đe dọa bởi săn bắt và bệnh tật, cũng như sự suy giảm môi trường sống do khai thác mỏ và xung đột vũ trang.(Ảnh: World Wildlife Fund) 7. Rùa da: Loài rùa lớn nhất thế giới này đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do săn bắt, ô nhiễm biển, và mất bãi đẻ trứng do biến đổi khí hậu. Chúng hiện chỉ còn lại một số lượng nhỏ ở các vùng biển trên toàn cầu. (Ảnh: Wikipedia) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.