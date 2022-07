Bằng chứng thuyết phục UFO tàng hình từng tiếp cận trạm vũ trụ ISS?

Một vật thể bay không xác định ( UFO) được phát hiện trên video trực tiếp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Sau đó, nó dường như biến mất vào bóng tối, khiến nhiều người cho rằng đây chính là công nghệ tàng hình của người ngoài hành tinh. Giới chuyên gia UFO cho rằng vật thể bí ẩn này có thể là "cấu trúc ngoài hành tinh". Hình ảnh cho thấy nó đột nhiên xuất hiện trước cửa sổ trạm vũ trụ, tiến gần hơn về phía máy quay trước khi biến mất. Scott C. Waring – một nhà nghiên cứu UFO, người điều hành trang web UFO Sightings Daily, nhận định: “Tôi quan sát thấy một UFO ở đằng xa đang tiến lại gần và áp sát trạm vũ trụ. UFO này được che giấu một phần; phần đó hiện lên trong suốt... ... Ẩn náu trong bóng tối của không gian sâu thẳm sẽ an toàn hơn với những chủng người ngoài hành tinh khác có thể không quá thân thiện”. Trước đó, nhiều người khẳng định một vật thể lạ đã bay ngang qua Mặt Trăng, cho rằng đó là phi thuyền không gian của người ngoài hành tinh. Nhưng cũng có những người phản đối, khi cho rằng đó chẳng qua là hình ảnh được tạo ra do hiệu ứng lóe sáng (Len flare) trên camera ghi hình. NASA từng đối mặt với nhiều nghi vấn giấu tin UFO "thăm" Trái đất. Phía NASA không đưa ra bình luận, nhưng cơ quan này đã từng phủ nhận những cáo buộc tương tự trong quá khứ. Trước đó vào tháng 4, một người phát ngôn NASA khẳng định NASA không hề cố ý cắt đường truyền khi UFO xuất hiện, mà thường là do mất tín hiệu từ trạm ISS. Trước những suy đoán đa dạng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh cũng như việc NASA cố ý che giấu điều này, những lời giải thích đã được đưa ra. Thứ nhất, chất lượng của đoạn video rất kém, do đó hai chấm sáng có thể chỉ là một lỗi kỹ thuật, hoặc một tia sáng phản chiếu từ Mặt Trời, thậm chí là những mảnh vỡ của các thiết bị nghiên cứu vũ trụ hay một vệ tinh bay qua. Thứ hai, việc đoạn phim đột ngột bị cắt cũng không phải là cố ý, vì NASA thường xuyên đổi góc nhìn từ các máy quay hoặc tạm thời ngắt phim trong các video được công bố trước đó. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

