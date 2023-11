Bàn giao cá thể trăn đất cho VQG Vũ Quang: Loài “quý như vàng"!

Vào chiều ngày 27/11, một cá thể trăn đất đã được Hạt Kiểm lâm huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Xuân Liên bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường tự nhiên. Trước đó, anh Nguyễn Đức Đan (ngụ thôn Lâm Vượng) và anh Nguyễn Văn Thái (ngụ thôn Lâm Hải Hoa), cùng thuộc xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã mua được cá thể trăn đất dài gần 2m, nặng khoảng 7 kg. Sau đó, hai người liên hệ với lực lượng chức năng để phối hợp bàn giao cá thể động vật quý hiếm này. Sau khi tiếp nhận cá thể trăn đất nặng khoảng 7 kg, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây không phải là lần đầu anh Đan mua lại động vật hoang dã để thả về tự nhiên. Trước đó, vào tháng 3/2022, anh Đan bỏ tiền mua một cá thể trăn đất dài gần 2m, nặng khoảng 6 kg và con khỉ vàng nặng 3 kg rồi bàn giao cho Ban quản lý Vườn quốc gia Vũ Quang. Trăn đất có tên khoa học là Python molurus. Đây là loài bò sát có số lượng loài ngày càng suy giảm ngoài tự nhiên. Nguyên nhân chủ yếu là do vấn nạn săn bắt động vật hoang dã trái phép và mất nơi cư trú. Trăn đất thuộc nhóm IIB - nhóm loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác và sử dụng. Theo phân hạng về tình trạng bảo tồn, trăn đất được phân hạng CR - mức rất nguy cấp tại Sách Đỏ Việt Nam 2007 và NT - mức sắp bị đe dọa tại Danh lục Đỏ IUCN 2008. Khi trưởng thành, mỗi cá thể trăn đất có kích thước trung bình 4 - 6m. Một số cá thể có thể dài khoảng 8m và nặng hơn 100 kg. Tại khu vực đồng bằng Nam Bộ, loài trăn đất thường sống ở những nơi đầm lầy, rừng tràm, rừng sú vẹt ngập nước, thỉnh thoảng bò vào những khu vực có vườn cây của người dân. Trong khi đó, vào mùa đông ở miền Bắc, trăn đất thường ở trong hang hốc vào ban ngày và chủ yếu đi kiếm mồi vào ban đêm. Khi tới mùa hè, chúng thích ngâm mình trong nước. Thức ăn chủ yếu của trăn đất gồm: loài gặm nhấm, hươu nai, chim, ếch nhái và bò sát. Mời độc giả xem video: Thả 2 con trăn đất quý hiếm về VQG Tràm Chim. Nguồn: THĐT1.

